ГОРНЯК22 06.08.2021
Барнаул

Алтапресс: «Оренбург-2» уступил барнаульскому «Динамо»

Горняк22
18 часов Ago

В очередной встрече 3-го тура Первенства ФНЛ-2 барнаульские футболисты выиграли у дублеров «Оренбурга», пишет «Алтайский спорт». Счет 2:1.

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Первый гол на 45 минуте забил динамовец Егор Паршаков. На 87-й минуте Иван Житников удвоил преимущество барнаульцев. Единственный гол оренбуржцы забили на 88-й минуте встречи. Иван Гулько показал себя в пенальти.

По итогам трех игр у барнаульского «Динамо» 6 очков и 6 место в турнирной таблице.

В следующий раз команда сыграет в Новотроицке против местной «Носты».

Алтапресс

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