Алтапресс: Барнаульский нейропсихолог рассказала, почему детей нельзя подготовить к школе за лето

Родители придают огромную значимость школе и будущим оценкам ребенка, поэтому стараются провести лето с максимальной, как они думают, пользой, чтобы дети пошли в школу во всеоружии. Барнаульский нейропсихолог Лариса Головина считает летнюю подготовку к школе абсолютно бесполезным занятием. Она рассказала altapress.ru, как на самом деле устроен детский мозг и что ему нужно, чтобы эффективно работать.

Школа. Анна Зайкова

Внутри «грецкого ореха»

— Часто родители летом постоянно напоминают ребенку о школе и усаживают его за какие-то занятия — чтение , счет , прописи , видеоуроки. Неужели это не принесет никакой пользы?

— Это точно никак не поспособствует развитию ребенка, потому что развитие нужно начинать как бы из другого места. Объясню.

Мы представляем себе мозг как грецкий орешек, так его везде изображают. Но видимая часть — это только кора головного мозга с бороздами и извилинами, она развита у человека больше, чем у всех остальных существ на Земле, и с ее помощью мы ведем свою сознательную деятельность — можем говорить, читать, планировать, воображать, помнить, строить абстракции.

Мозг. unsplash.com

В глубинах же мозга есть ствол, на который как бы надеты два полушария, он плавно переходит в спинной мозг. Стволовые структуры отвечают за нас как за организм, там находятся, например, центры насыщения, дыхания и сокращения сосудов. Когда происходит перелом основания черепа, человек умирает не потому, что это место жизненно важно само по себе, а потому что органы перестают работать без контроля нервной системы.

Эти стволовые структуры в нейропсихологии условно называют первым функциональным блоком. Он обеспечивает адекватный уровень тонуса коре. То есть кора может качественно перерабатывать информацию, только если качественно функционирует этот блок.

Вся учеба у нас тоже в коре, которая должна быть бодра и весела, чтобы воспринять и переработать что-то новое. У ребенка могут быть прекрасно развиты разные поля коры. Поэтому один имеет абсолютный музыкальный слух, другой сочиняет стихи, третий рисует как профессионал. Но если первый функциональный блок не дает коре тонуса, то это все работает нестабильно, с перебоями.

Мозг. СС0.

Контроль тела

— Что сделать , чтобы работал этот блок?

— Хорошо, если бы изначально он был сильным. Но он достаточно уязвим, на нем сказываются все неблагополучия, которые происходят во время беременности и родов. И все большее количество детей рождается сейчас уже с ослабленным первым блоком.

Поэтому часто говорят: теперь-то люди не те, что раньше. Это правда. Раньше человек был выносливее, в том числе первый блок был куда крепче.

Сейчас мало того, что он может быть ослабленным уже при рождении, но и условия, в которых растет ребенок, могут быть такими, что он не насыщается и не укрепляется.

Младенец, роды. unsplash.com

Первый функциональный блок — это все про наше тело, и его работа напрямую зависит от того, как мы удовлетворяем телесные потребности. Он питается сенсорной информацией, и самая доступная и быстро получаемая — кинестетическая: осязание разных предметов, смена положения тела в пространстве и частей тела относительно друг друга.

Такая информация — источник энергии для стволовых структур, за счет нее они и будоражат всю кору головного мозга. Это видно на простом примере: когда мы долго сидим и слушаем что-нибудь скучное, уже почти засыпая, мы начинаем тормошить себя: перекидывать ногу на ногу, ерзать. Так мы интуитивно насыщаем первый функциональный блок кинестетической информацией, чтобы кора лучше работала.

Дети знают эту «фишку» еще лучше, чем взрослые, поэтому интуитивно много двигаются.

Лето — это отличное время, чтобы насытить первый функциональный блок. Мы живем на такой широте, что большую часть года находимся в помещениях, без солнечного света и свежего воздуха. Гипоксия тоже плохо влияет на первый блок. Наверное, замечали, что в отсутствие кислорода начинаете засыпать.

Лариса Головина, нейропсихолог. Анна Зайкова.

Против природы

— Что происходит , когда мы усаживаем ребенка писать буквы в тетради?

— Мы сейчас часто говорим о том, что дети мало двигаются, и вообще весь образ их жизни противоречит развитию нервной системы.

Если еще и наше короткое сибирское лето потратить на сидение за партой, то 1 сентября ребенок придет в школу абсолютно неподготовленным: он будет постоянно «вырубаться» из процесса, его мозг будет требовать «подзарядки».

Это хорошо видно на гиперактивных детях: у них есть короткий период концентрации внимания, а потом кора мозга просто израбатывает весь ресурс и все — ребенок пошел «в пляс». Формально он может и на месте сидеть, но никакую информацию при этом не воспринимает, его мозг как бы «перезагружается», пытаясь прийти в тонус.

Дети. открытые источники (CC0)

— А родители при этом бесятся и орут.

— Это напрасная трата сил. Ребенок не хочет специально насолить, просто в его в мозге другие процессы идут. Когда я объясняю это родителям и учителям, говорю про бочку с водой.

Вот вы поливаете огород, зачерпывая лейкой из бочки, в которую бросили шланг, чтобы вода набиралась. Но она течет с меньшей скоростью, чем вы вычерпываете. В какой-то момент воды не останется, а огород еще не весь полит. Ну, встаньте возле бочки и орите на нее.

Крик. Ужас. unsplash.com

Сначала баня

— Как правильно поступить родителям , чтобы ребенок всегда был в тонусе?

— Первый функциональный блок — это не то, что можно накачать один раз и на всю жизнь. За ним можно только ухаживать. И важно, чтобы родители научили ребенка заботиться о себе как об организме и правильно использовать ресурсы нервной системы.

Это действительно первично. Как в сказке. Иван Царевич говорит Бабе-Яге: «Ты меня сначала в баньке попарь, накорми, напои, а потом спрашивай».

В барнаульском парке дети собирали роботов. Анна Зайкова

— А иначе что будет?

— Современная среда заточена под определенный тип нервной системы, приветствуются люди, которые способны жить в состоянии вечного аврала и гонки за достижением целей. Это в принципе нездоровая тема, но есть типы нервной системы, которые могут дольше находиться в такой ситуации, а есть такие (как раз с ослабленным первым функциональным блоком), которые очень быстро вываливаются из обоймы.

Причем нервная система во втором случае сделает так, чтобы человек не смог проигнорировать ее требования — он начнет соматически разваливаться, постоянно болеть.

Дома делать нечего

— Какими должны быть летние занятия ребенка , если мы хотим , чтобы он был успешен в школе?

— Все, что может удовлетворить первый блок: занятия, построенные на движении, контакте с разными природными средами, взаимодействии с окружающими. Ребенок должен заходить домой только для того, чтобы поесть, умыться и поспать. Все остальное время он должен походить на комок грязи с комариными укусами, синяками и ссадинами.

Дети. Михаил Хаустов

При этом хорошо, если он будет вовлечен в какую-то деятельность: коллективные игры и быт никто не отменял. Поэтому работа в огороде, участие в постройке чего-либо только приветствуются.

Не важно, какого возраста ребенок. Это, в общем-то, и взрослым полезно. Мы эволюционно не заточены на то, чтобы долгое время сидеть в помещении. Если мы игнорируем потребности своего зверька, которому надо бегать по прериям, то мы начинаем разваливаться, у нас энергии не хватает.

Про труд стоит сказать отдельно. У современных детей большие проблемы с восприятием времени. Они заучивают автоматически название дней недели и месяцев, но не понимают сути. Это существенно осложняет дальнейшую жизнь — планирование, соблюдение сроков.

Время мы не можем потрогать, но можем наблюдать его косвенно через изменения объектов. Поэтому детей важно вовлекать в хозяйственные дела, чтобы время стало понятнее: как изменяются продукты после приготовления еды, как вырастает лук на грядке. Разумеется, важно обсуждать с ребенком то, что произошло с ним за день, все впечатления и новую информацию.

Огород. СС0

Некогда мне тут с тобой

— Многие родители считают особо важным чтение. Действительно ли это важно?

— Чтобы ответить на вопрос «как приучить ребенка читать», надо задать другой — а кто вообще в семье приучен читать. Если у взрослых нет культуры чтения, ребенку ее не привьешь. Мы вообще так устроены, что ценность какого-либо действия не формируется автоматически, мы должны ее увидеть на примере других.

Чтение — это не что-то абсолютно нужное. Процесс, безусловно, полезный, но не первостепенный. Это выбор каждой отдельной семьи. Читать научат и в школе. Другое дело, что привить навык там могут, а привычку — нет.

Дети и звери. adme.ru

— Допустим , взрослым некогда заниматься ребенком и проще отдать его на какие-то психологические курсы подготовки к школе. Чем там могут помочь?

— Есть, например, специальные тренажеры, построенные по принципу обратной биологической связи. Показывают мультик, и надо, чтобы герой куда-то прыгнул или, наоборот, стоял на месте. А для этого нужно сконцентрироваться, активировать одни участки мозга и притормозить импульсы от других — это замеряют специальные датчики.

Да, таким образом можно научить мозг концентрировать внимание. Но это будет искусственно сформированный навык, который может не прижиться, если образ жизни семьи остается неизменным. Поэтому эффект от таких занятий часто очевиден, но недолговечен.

В массе своей детям нужны просто адекватные условия жизни и воспитания. Не очень понятно, зачем тренировать какой-то навык, если его негде применить. Зачем ребенку быть более собранным, если мама каждый день сама собирает ему портфель.

Школьник. СС0

Какой-то навык не реализуется по двум причинам: я не могу и я не хочу. Так вот это история про «я не хочу».

На рынке огромное количество предложений по подготовке к школе — разобраться, какое лучше, непросто. Проблема в том, что нельзя опереться на опыт других. То, что помогло соседскому ребенку, может не помочь вашему. Ни тренажеры, ни именитые педагоги не универсальны.

А универсальны как раз метод создания среды, стимулирующей развитие нервной системы, и адекватные условия общения с ребенком. Тогда в каком бы стоянии он не находился, все может нормализоваться.

И это обязательное условие. Иначе все долгие занятия с дорогущими специалистами пойдут насмарку. Вообще, воспитать сознательного гармоничного человека очень сложно. Проще отвести туда, где вроде как воспитают. Но мысль «мне некогда заниматься ребенком» обязательно аукнется.

Дети и кошки — лучшее сочетание для интернетного фото. boredpanda.com

Инфантильный «лоб»

— Если мы говорим , что дети рождаются со слабым первым функциональным блоком , то , может быть , им нужно больше времени на подготовку к школьному обучению. Стоит отдавать детей в школу позже , как считаете?

— Дети идут в школу в семь лет не случайно. К этому времени ребенок должен научиться не полагаться во всем на взрослого: в классе много детей, а учитель один. Он должен полагаться на себя, понимать, что нужно сидеть весь урок и не нарушать правила. И если ему посреди урока захочется поорать, он должен уметь сдержать этот порыв.

Обеспечить такое может третий функциональный блок мозга — лобные доли, которые отвечают за программирование деятельности, регуляцию и контроль. Они, так уж получилось эволюционно, созревают как раз к семи годам.

Но дело в том, что слабый первый блок может существенно задержать развитие третьего. И сейчас, на мой взгляд, возрастную границу надо сдвигать: психологи все чаще диагностируют незрелость лобных долей как у семилетних, так и даже у восьмилетних детей.

Мозг google.ru

Это происходит, потому что весь образ жизни современного ребенка не создает условий для дозревания третьего блока нет. «Зачем мне себя сдерживать, — как бы говорит детский мозг. — У меня же нет никаких берегов. Взрослые за меня все спланируют, проконтролируют и уберегут, если что».

«Лоб» часто инфантильный у людей не только в семь лет, но и в 30 таким же остается. Это человек типа «пусть за меня кто-нибудь думает, я не буду». И потом получается: «О! Хочу! Денег нет — возьму кредит». Мозг при этом не в состоянии что-то прогнозировать и оценивать последствия.

Трагедия в том, что люди с незрелым третьим блоком рожают других людей, которым потом не могут создать условия для его созревания. И комок проблем нарастает с каждым поколением.

Алтапресс