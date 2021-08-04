ГОРНЯК22 04.08.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле ищут красивых мужчин, женщин и детей

Горняк22
7 часов Ago

Модельное агентство Татьяны Жилиной ищет желающих поучаствовать конкурсе красоты и побороться за звание «Мистер лето», «Красавица лето» и «Мисс лето (дети)».

В Барнауле прошел конкурс "Маленькие Мисс и Мистер" Предоставлено Татьяной Жилиной

Для участие приглашают девочек от пяти лет, а также юношей и девушек.

Участников научат ходить модельной походкой, позировать, преподносить себя в лучшем свете. Также их ждет профессиональная фотосъемка.

Кастинг пройдет 4 августа в 18:00 по адресу: пр. Красноармейский, 72, офис 1106. Запись по телефону — 8−962−792−40−05.

Финал летнего конкурса пройдет в 20-х числах августа. Победители будут представлять Алтайский край на финале российских конкурсов красоты «Красавица Юга России 2021» и «Мистер Россия 2021».

В Барнауле выбрали &quot;Мисс и Мистер Алтай&quot;1 В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

Ранее в Барнауле определили «Мистера и Мисс Алтай». Звание «Мисс Алтай» получила Полина Вдовина.

Из мужчин лучшим стал Михаил Варнаков. Он будет представлять наш край на финале конкурса «Мистер Россия».

Алтапресс

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