Алтапресс: Разбор: как получить медотвод от антиковидной вакцины

Как получить официальный медотвод от прививки, что может послужить точным основанием для него, а насчет чего медики еще спорят — в разборе altapress.ru.

Коронавирус. unsplash.com 1 Процедура получения

Законодательно формат медотвода и порядок его получения не определен. Минздрав рекомендует врачам или фельдшерам фиксировать запись о результатах осмотра пациента, а также пометить решение на введение вакцины или отводе от вакцинации в медицинской документации.

Если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка «О наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19» ­ на определенный период или постоянно.

Показание для медотвода «на всегда» одно — если у пациента анафилаксия, выраженная аллергия на компоненты препарата, на первое введение вакцины против коронавируса.

Коронавирус. unsplash.com 2 Где и у кого можно получить медотвод

Такую справку получают в поликлинике по месту жительства или в больнице, где человек наблюдался. Медотвод может быть постоянным или временным.

Если у пациента определены временные противопоказания, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку.

Решение о том, давать медотвод или нет принимают врач-терапевт или иммунолог, аллерголог и другие профильные специалисты, у которых наблюдается пациент. Они должны определить, есть ли у человека противопоказания.

Остановим коронавирус. Pixabay.com 3 Основные противопоказания для прививки

Возраст до 18 лет.

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических. В этом случае прививку можно сделать через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии. При этом, рекомендует Минздрав, решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в медорганизации, где наблюдается пациент.

Тяжелые аллергические реакции — отек Квинке или анафилактический шок, которые возникали ранее при введении какой-либо другой вакцины.

Вакцина. unsplash.com

Сами производители пишут о противопоказаниях так:

«ГамКовидВак» ( «Спутник V»): тяжелые аллергические реакции в анамнезе , гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине , содержащей аналогичные компоненты: при введении второго компонента — тяжелые поствакцинальные осложнения на первый компонент вакцины.

«Спутник V»): тяжелые аллергические реакции в анамнезе гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине содержащей аналогичные компоненты: при введении второго компонента — тяжелые поствакцинальные осложнения на первый компонент вакцины. «Ковивак»: серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцину в анамнезе , анафилактический шок , отек Квинке , полиморфная экссудативная экзема , гиперчувствительность или аллергические реакции на введение вакцин в анамнезе , аллергические реакции на компоненты вакцины.

анафилактический шок отек Квинке полиморфная экссудативная экзема гиперчувствительность или аллергические реакции на введение вакцин в анамнезе аллергические реакции на компоненты вакцины. «ЭпиВакКорона»: гиперчувствительность к компонентам препарата ( гидроокиси алюминия и другим), тяжелые формы аллергических заболеваний , реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.

Вакцина. ССО. 4 Что не является противопоказаниями

Пищевая аллергия (к примеру, на клубнику), аллергия на пыльцу, бытовую химию или пыль. Как передавал слова аллерголога-иммунолога Владимира Болибока РБК, в вакцинах от коронавируса нет того, что может вызвать перекрестную аллергию.

Крапивница (дерматит аллергического происхождения).

Также прививку можно ставить людям с вазомоторным ринитом — хроническим насморком, отмечает Марина Никонорова, профессор АГМУ.

Девушка в поле. Аллергия СС0 5 В каких случаях прививаться нужно «осторожно»

В этих случаях вакцинироваться следует только после реабилитации.

«Спутник V»: хронические заболевания почек и печени , эндокринные заболевания , тяжелые заболевания системы кроветворения , эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы , острый коронарный синдром , острое нарушение мозгового кровообращения , воспалительные процессы в тканях сердца ( например , миокардит). У «Спутник-лайт» противопоказания примерно такие же.

эндокринные заболевания тяжелые заболевания системы кроветворения эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы острый коронарный синдром острое нарушение мозгового кровообращения воспалительные процессы в тканях сердца например миокардит). У «Спутник-лайт» противопоказания примерно такие же. «КовиВак»: хронические заболевания печени и почек , некоторые заболевания эндокринной системы , тяжелых заболевания системы кроветворения , заболевания ЦНС ( инсульт , эпилепсия и др.), заболевания сердечно-сосудистой системы ( ишемическая болезнь сердца , перикардиты , миокардиты , эндокардиты), некоторые заболевания бронхолегочной системы , заболевания желудочно-кишечного тракта , заболевания иммунной системы ( аутоиммунные и т.д.).

некоторые заболевания эндокринной системы тяжелых заболевания системы кроветворения заболевания ЦНС инсульт эпилепсия и др.), заболевания сердечно-сосудистой системы ишемическая болезнь сердца перикардиты миокардиты эндокардиты), некоторые заболевания бронхолегочной системы заболевания желудочно-кишечного тракта заболевания иммунной системы аутоиммунные и т.д.). «ЭпиВакКорона»: хронические заболевания печени и почек , выраженные нарушения работы эндокринной системы , тяжелые заболевания системы кроветворения , заболевания ЦНС , заболевания сердечно-сосудистой системы.

Коронавирус. Вакцина. CC0 6 В каких еще случаях вакцинацию нужно отложить

Если вы поставили любую другую вакцину, например, против гриппа. «Интервал между прививками должен составлять не менее 28 дней», — советует Марина Никонорова, профессор АГМУ.

7 Спорные случаи

Онкология

«Пациентам, имеющим онкологические заболевания, необходима вакцинация, но сначала нужно проконсультироваться с лечащим врачом», — заявил Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава РФ.

В инструкции к «Спутнику V» указано, что «вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск» для пациентов со злокачественными новообразованиями или с аутоиммунными заболеваниями.

Вакцина. CC0

Беременность

В Минздраве отмечают, что хоть вакцина и не опасна для будущих мам, лечащий врач должен соотнести риск и пользу от иммунизации для нее и ребенка. Так проведение вакцинации «целесообразно в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности».

К этой группе относятся женщины с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и заболеваниями печени.

Марина Никонорова, профессор АГМУ и врач-терапевт, на вопрос о вакцинации беременных ответила так: «Если вы планируете беременность, то лучше сделать прививку за 3 месяца до нее. Или после 16 недель. Все это касается только „Спутника V“. По другим вакцинам этот вопрос пока изучается».

Беременность. CC0

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин не рекомендует вакцинироваться кормящим мамам, потому что «белки, которые могут оказаться в молоке, будут тяжелыми для усвоения», пишет РИА «Новости».

ВИЧ

Безусловно, в этом случае нужна консультация врача. Прививают тех, кто находится в ремиссии — если количество копий вируса в крови держится в норме и уровень лимфоцитов хороший.

Алтапресс