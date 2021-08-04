Алтапресс: «Не хотел публично рассказывать о болячках»: Сергей Шубенков объяснил, почему снялся с Олимпиады в Токио
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков на своей странице в Instagram достаточно подробно прокомментировал свое снятие с участия в квалификации в соревнованиях барьеристов на дистанции 110 метров на Олимпиаде в Токио.
Сергей Шубенков. instagram.com/sergey.shubenkov.
По словам спортсмена, причина этого кроется в «надрыве ахилла на левой ноге».
Altapress.ru публикует комментарий легкоатлета в авторской редакции:
И снова пост будет в формате вопрос-ответ
В: что случилось?
О: надрыв ахилла на левой ноге во время разминки.
В: правда, что ты травмировался ещё в Новогорске?
О: не совсем так. В Новогорске у меня обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия).
В: и зная об этом ты все равно поехал.
О: поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне ни пробежать 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии.
В: Почему никого не предупредил?
О: Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел.
В: Почему не взяли кого-то другого?
О: Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем.
В: и что теперь?
О: год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой.
Напомним, что Олимпиада в Токио — это уже вторые Игры, которые Сергей Шубенков вынужден пропустить. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики его отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.