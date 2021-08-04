Алтапресс: «Я не вижу конфликта с жителями». Главный инженер «Селфа» Александр Жокин показал все проходы в ЖК «Столичный»

Жильцы элитного жилого комплекса «Столичный» уверены, что их лишили парадных входов в собственные дома. Они считают, что застройщик намерено ввел их в заблуждение, закрыв удобные доступы в квартиры. С острыми вопросами altapress.ru обратился к девелоперу. Вместе с главным инженером «Селфа» Александром Жокиным мы отправились на объект, чтобы проверить, есть ли выход из ЖК и ситуации. О простых путях, заботе о детях и возникшем непонимании — в репортаже altapress.ru.

ЖК "Столичный". Дмитрий Лямзин.

«Безмашинная концепция»

С Александром Жокиным мы встретились у входа в «Столичный» со стороны ул. 1905 года. В самом ЖК еще ведутся работы по благоустройству. Главный инженер «Селфа» отмечает, что уже к концу этого года строительство будет завершено и жилой комплекс будет полностью готов для комфортного проживания.

Александр Жокин. Дмитрий Лямзин.

Глядя на высотку, Жокин отмечает, что изначально «Столичный» планировалось сдавать частями. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию пости все жилые очереди, осталось сдать только 13-ю и 14-ю блок-секции.

Перед тем, как провести нас внутрь жилого комплекса, главный инженер кратко рассказывает про концепцию «Столичного». Она был прописана еще на стадии проекта высоток. Для наглядности он развернул планы очередей и благоустройства придомовой территории.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Внутренний двор жилого комплекса изначально был задуман, как безмашинный. Почему? Так мы хотели обеспечить безопасность прогулочных зон и зон отдыха. И теперь родители могут спокойно отпускать детей на улицу, не боясь, что они попадут под машину. В то же время, во дворе будет все для игр, отдыха и занятий — детская площадка, озеленение, велодорожки и т. д. Сейчас мы занимаемся благоустройством. Уже скоро — не позднее конца этого года — работы будут завершены.

Помещения раздора

Парадные входы в коммерческие помещения ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Жокин показывает на ближайшее крыльцо с стороны ул. 1905 года. Еще недавно сюда могли заходить жильцы дома. Часть из них считают, что застройщик был не вправе отдавать квадратные метры для коммерческих целей и закрывать сюда доступ для собственников квартир.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Данные помещения изначально были спроектированы, как коммерческие. И говорить, что застройщик продал якобы общественные помещения в угоду себе, нельзя. Все это отражено в проектной документации, которую мы согласно требованиям законодательства выложили в свободном доступе на своем официальном сайте и портале ДОМ.РФ.

А что насчет проходов? Так ли необходимо было закрывать сюда доступ жильцов? Об этом спрашиваем главного инженера.

ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Согласно Жилищному кодексу, в коммерческие помещения, как и в жилые, должны быть организованы отдельные входы. Таким образом мы разделили потоки людей. И теперь из офисной части нельзя попасть во внутренний двор, а из нее — на придомовую территорию. И если в коммерческие помещения можно войти только через подъезды со стороны ул. 1905 года, то в квартиры жильцам открыты несколько путей. Во-первых, через подъезды (с лестницами и лифтами), выходящими во внутренний двор. К нему введут две широкие рампы. Во-вторых, через подземную парковку (там установлены удобные лифт и лестничные пролеты). В-третьих, на одном из двух лифтов, установленных сбоку от рамп.

Схема лестниц, которые установят в рампах ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

На подходе к ЖК

Жокин добавил, что пропускной способности рамп хватит на обеспечение входа и выхода большого потока людей, даже если они решат двигаться одновременно.

Жилой комплекс «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Я прекрасно понимаю обеспокоенность собственников, но им не о чем волноваться. Людям нужно дождаться завершения работ, чтобы увидеть все своими глазами. После того, как мы закончим благоустройство, установим оставшиеся лифты и удобные маршевые лестницы на рампах, они смогут убедиться, что проходы достаточно комфортные. Рампы будут оборудованы освещением, а от осадков проходы защитит кровля. Если вдруг начнет появляться наледь, ею займется ТСЖ, которое за все это время успело неплохо себя зарекомендовать.

Одна из рамп, ведущая во внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Об этом главный инженер рассказывает уже на пути к рампам. Мы проходим через калитку — жилой комплекс огорожен со всех сторон, чтобы исключить доступ на его территорию посторонних.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Посмотрите, слева по периметру оборудованы парковочные места. Здесь будет установлен лифт (Жокин показывает на подготовленную шахту справа от рампы — Прим. ред.). А вот тут у нас стоят контейнеры для бытовых отходов. Мы даже их убрали из внутреннего двора, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жильцов.

Проход без преград

Одна из рамп, ведущая во внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. Одна из рамп, ведущая во внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. Вид из рампы, ведущей в ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Идем вверх по проходу. Уклон небольшой, даже фотографу с увесистой техникой не приходится прилагать больших усилий. Спрашиваем, не менялся ли проект, ведь обеспокоенные жильцы утверждают — изначально вход на территорию жилого комплекса должен был быть на уровне земли.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Нет, проект не менялся. Изначально проект предполагал трехуровневую парковку и подъем внутренней части комплекса на один этаж. Все это отражено в проектной документации. И с момента ее подготовки ничего не менялось.

Заходим во внутренний двор. Сейчас там стоит строительная техника и грузовая ГАЗель. Можно предположить, что ширины рамп в 1,5 м (без учета пешеходной части — Прим. ред.) хватает для проезда даже больших машин.

Александр Жокин. Дмитрий Лямзин. Внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. В ЖК «Столичный» ведется благоустройство внутреннего двора комплекса. Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Когда мы разрабатывали проект «Столичного», то озаботились в первую очередь безопасностью детей. Безмашинный двор стал хорошим выходом. Как показывает практика других городов, тихая и уютная благоустроенная придомовая территория обеспечивает максимальный комфорт. Мы решили, что нужно это реализовать в Барнауле. И пока аналогов такого ЖК в городе нет.

При этом, как отмечает Жокин, несмотря на «безмашинную концепцию», на территорию внутреннего двора сможет проезжать спецтехника, в том числе скорая помощь и пожарные расчеты. А также грузовые машины и автомобили жильцов, но только при условии того, что после выгрузки они покинут двор.

ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

За этим будет следить уже руководство ТСЖ. И если понадобиться, перед рампой будет установлен шлагбаум. Из-за сиюминутного комфорта отдельных жильцов, мы не готовы изменять концепцию в ущерб остальным собственникам.

Во внутреннем дворе

В ЖК «Столичный» ведется благоустройство внутреннего двора комплекса. Дмитрий Лямзин.

Тем временем мы идем по периметру внутреннего двора. На него выходят подъезды домов. Перед ними уже заложены клумбы и пандусы для маломобильных групп населения.

Идем дальше, Александр Жокин показывает на высокую стопку, уложенных друг на друга квадратных листов специальных настилов.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Широкая дорога, по которой мы идем будет заасфальтирована. Мы планируем нанести разметку, чтобы выделить отдельную дорожку для велосипедистов. Кстати, уже привезли травмобезопасное покрытие для детской площадки (инженер показывает на стопки — Прим. ред.).

Один из жилых подъездов в ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Доходим до второй рампы. Габариты такие же, как и у первой. Здесь тоже не раз проезжала строительная техника, ведь работы в самом разгаре.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Я понимаю, что сейчас все выглядит не так презентабельно, как многим бы хотелось. Но мы стараемся доставлять жильцам как можно меньше дискомфорта. В ходе работ во внутреннем дворе, машинам было сложно проезжать к жилым подъездам, и мы решили открыть для жильцов входы в коммерческие помещения. Так мы упростили доступ в квартиры для строительных бригад отделочников, выгрузку стройматериалов. Но открывать выходы из домов прямиком к проезжей части компания изначально не планировала. Такой подход идет в разрез концепции ЖК, и это нужно понимать.

Внутренний двор ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Мы прошли вокруг в будущем благоустроенной территории, выходим к первой рампе, без каких-либо сложностей спускаемся. Вместе с Жокиным еще раз смотрим на громаду «Столичного», часть которого — та, что со шпилем — была признана первым настоящим небоскребом.

Александр Жокин,

главный инженер «Селфа»:

Это очень сложный объект с массой инженерных и технических сложностей. Он в какой-то степени знаковый для города. И столько расположением, сколько своей спецификой. Многие собственники (очередей, сданных в первую очередь — Прим. ред.) живут здесь уже не первый год. Они помнят, что было грязно, пыльно, шумно, ведь шли строительные работы. Но каждый раз мы находили какие-то компромиссы. Поэтому, я не вижу конфликта с жителями, обеспокоенными закрытием доступа в дом через коммерческие помещения. Есть недопонимание. И мы готовы его развеять. Компания открыта к диалогу. Любой собственник может прийти в «Селф» и получить ответы на свои вопросы. Но предупрежу сразу — ради сиюминутного, мнимого комфорта, мы не пойдем против нормативов и в разрез интересов остальных жильцов.

Алтапресс