Алтапресс: Прошлись по классике. Какие постановки привезут на театральный фестиваль Золотухина и что точно нельзя пропустить

С 18 по 24 сентября в Барнауле пройдет четвертый всероссийский театральный фестиваль им. Золотухина. Театры из каких городов приедут в Барнаул и что покажут зрителям — в обзоре «Афиши».

"Номер 6", Челябинский театр драмы vk.com/cheldrama

«Способный ученик», Вологодский ТЮЗ

Спектакль Вологодского театра юного зрителя его создатели дали жанр «психологический триллер».

По сюжету Тодд Боуден — успешный школьник и спортсмен, у которого много друзей. Однажды он узнает, что его сосед — нацистский преступник. Но мальчик не собирается сдавать его полиции. Вместо этого он постоянно просит старика рассказывать об ужасах войны, превращаясь из обычного подростка в чудовищного маньяка.

Режиссер и исполнитель главной роли Василий Лимонов через скромную декорацию — три стены, оклеенные газетными вырезками и полосами — предлагает зрителю порассуждать не о самой войне, а о ценности информации и ее доступности.

«Сейчас уже нет того института воспитания, как раньше. В наше время все дозволено, вся информация доступна. Вопрос возникает в том, полезна ли она для становления личности, неокрепшей, еще не сформировавшейся. Когда ребенку дается полная свобода, это хорошо с одной стороны, но к чему она приведет?.. Я думаю, что родителям будет над чем подумать, посмотрев этот спектакль», — рассказал в интервью Вологда.рф актер Вологодского ТЮЗа Игорь Рудинский.

Спектакль «Способный ученик», Вологодский ТЮЗ vk.com/club2757786

«Сейчас не до любви», Глазовский драматический театр «Парафраз»

Комедию по мотивам пьесы бразильского драматурга Гильерме Фигейредо «В доме ночевал Бог» поставил режиссер Дамир Салимзянов.

Произведение написано по мотивам древнего мифа об Амфитрионе.

«Войны, религии, мнение толпы — мы часто усложняем себе жизнь, придумывая всё больше вещей, которые не дают нам быть с теми, кого любим. Нам хотелось бы, чтобы после нашего спектакля кому-то захотелось выключить всё и забыть про всё, кроме одного — побыть с тем, кого любишь», — честно говорят о своей задумке в театре.

Судя по костюмам, создатели постановки во всем обращают свой взор к современности — в частности, актеры в толстовках с названием спектакля сосуществуют в одном плане с артистами в древнегреческих туниках.

«Сейчас не до любви», Глазовский драматический театр «Парафраз» «Сейчас не до любви», Глазовский драматический театр «Парафраз» «Сейчас не до любви», Глазовский драматический театр «Парафраз»

«Тимур и его команда», Екатеринбурский ТЮЗ

Этой повестью зачитывались все советские дети, а его героям, которые тайно помогали старикам, старались подражать.

Режиссер Павел Пронин предлагает зрителям порассуждать — актуально ли это произведение сегодня?

«Спектакль как обсуждение. Точнее искренний диалог о несправедливости и решимости с ней бороться, о недоверии к взрослым и непростой науке принимать взрослые решения, о человеческих взаимоотношениях, искренность которых, как правило, ставится под сомнение. Одним словом, о том, о чем не решаемся говорить вслух, хотя очень хотим быть услышанными», — говорят о постановке в ТЮЗе.

«Тимур и его команда» Екатеринбургский ТЮЗ vk.com/tuz_ekb

«Бал. Бесы», Казанский ТЮЗ

Казанский театр называет спектакль по роману Достоевского одним из самых неоднозначных в своем репертуаре. Но после него, говорят в ТЮЗе, никто не уходит равнодушным.

Режиссер Туфан Имамутдинов создал серьезный диалог со зрителем о злободневных проблемах общества, обращаясь к глубинным понятиям таких слов как «вера», «Бог», «свобода», «покаяние», «любовь».

«Бал. Бесы» Казанский ТЮЗ vk.com/kazantuz

«Обыкновенная история», Кемеровский ТЮЗ

Свежая интерпретация одноименного романа Ивана Гончарова от режиссера Ирины Латынниковой.

Никаких старинных костюмов и мебели — трогательную историю о переезде молодого человека из провинции в столицу рассказали в современных декорациях.

«Обыкновенная история», Кемеровский ТЮЗ vk.com/kemteatr «Обыкновенная история», Кемеровский ТЮЗ vk.com/kemteatr «Обыкновенная история», Кемеровский ТЮЗ vk.com/kemteatr

«Гроза», Няганский ТЮЗ

Город Калинов из пьесы Александра Островского в театре юного зрителя в Нягани представили очень аскетично — сценическое пространство рассекает подиум в виде молнии, на острых поворотах которого и разворачивают стремительные события произведения.

В магически мрачном месте, где навязываются ритуалы и тотальный контроль, и разыгрывается трагическая история любви Катерины и Бориса.

«Гроза», Няганский ТЮЗ vk.com/nyagantheatre «Гроза», Няганский ТЮЗ vk.com/nyagantheatre «Гроза», Няганский ТЮЗ vk.com/nyagantheatre

«Номер 6», Челябинский академический театр драмы им. Орлова

Спектакль режиссера Данила Чащина, который знаком барнаульцам по спектаклю «Интуиция», созданного в тандеме с Константинам Хабенским.

«Немного жутковатая история о том, что каждому из нас поставят диагноз, каждый сойдет с ума по-своему, каждый попадет в свой собственный ад», — так описывают спектакль в челябинской драме.

Зрителям придется решить, что же такое «палата номер 6»: система, с которой невозможно бороться или справедливый диагноз поставленный доктору Рагину? Место, куда он заточен своим безумием, или его личное чистилище, где он отбывает после смерти?

«Номер 6», Челябинский театр драмы vk.com/cheldrama «Номер 6», Челябинский театр драмы vk.com/cheldrama «Номер 6», Челябинский театр драмы vk.com/cheldrama

«В Москву — разгонять тоску», Челябинский драматический «Молодежный театр»

Это первый в России спектакль, поставленный не по пьесе, а по рассказам драматурга и режиссера Николая Коляды.

Постановку сделали по трем произведениям: «В Москву — разгонять тоску», «Царица Тамара» и «Зоя». Это смешные и трагичные истории о женщинах, об их любви, разочарованиях и мечтах.

«В Москву — разгонять тоску», Челябинский драматический «Молодежный театр» vk.com/chelgmt

«Горе от ума», Театр Афанасьева ( Новосибирск)

Новосибирский театр Афанасьева — нередкие гости для Барнаула, сюда они привозили немало разнообразных постановок. В этот раз на фестиваль они решили привезти «школьное» произведение «Горе от ума» в новом прочтении.

Режиссер Сергей Афанасьев уверен, что пьеса Грибоедова прежде всего о любви. Но что происходит, когда разум преобладает над чувствами? Отчего любящие люди не могут достучаться друг до друга? И можно ли все-таки стать счастливым?

«Горе от ума», Театр Афанасьева vk.com/teatrafanasieva «Горе от ума», Театр Афанасьева vk.com/teatrafanasieva «Горе от ума», Театр Афанасьева vk.com/teatrafanasieva

«Эзоп», Альметьевский татарский драматический театр

Еще один спектакль, созданный по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо.

В основе сюжета — легенда о древнегреческом баснописце Эзопе. Он находится в рабстве у Ксанфа, который проигрывает свой дом и имущество, а жена Клея уходит от него. Мудрый Эзоп помогает Ксанфу вернуть и богатство, и жену за свое освобождение. Но хозяин не выполняет своего обещания.

Со зрителем режиссер Денис Хуснияров везет разговор на «эзоповом языке» — таком же образном и иносказательном. Действие разворачивается на песчаном пляже, рядом со спасательной вышкой.

Центральной же темой стал вечный спор между материальным и духовным, мудростью и глупостью, между свободой и рабством, пишет almetievsk-ru.ru.

«Эзоп», Альметьевский драматический театр vk.com/almetteatr «Эзоп», Альметьевский драматический театр vk.com/almetteatr «Эзоп», Альметьевский драматический театр vk.com/almetteatr

«Смерть Тарелкина», Русский драматический театр Республики Башкортостан

«Нужда меня заела, кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб!» — эти актуальные по сей день строки Сухово-Кобылин написал в далеком 1869 году. С них и начинается спектакль РусДрамТеатра.

У работы режиссера Антона Свита о человеке, разыгравшем собственную кончину, хорошая фестивальная судьба — «Смерть Тарелкина» принесла театру Башкортостана три победы. Тем интереснее ее будет увидеть на фестивале Золотухина в Барнауле.

«Смерть Тарелкина», РусДрамТеатр Республики Башкортостан rusdram.ru

Что покажут наши театры

От Алтайского края покажут две постановки: «Мой папа — Питер Пен» по пьесе Керен Климовски в постановке режиссера Бениамина Коца и «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина режиссера Максима Астафьева.

Алтапресс