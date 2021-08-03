Алтапресс: Министр Костенко рассказал в прощальном интервью, чем гордится и какие проблемы решает сфера образования в Алтайском крае

Министр образования Алтайского края Максим Костенко покинул свой пост и готовится вступить в новую должность в Москве. В эксклюзивном интервью altapress.ru он рассказал о том, чего удалось достигнуть за три года управления одной из самых «расстрельных» сфер региона и что достанется в наследство новому министру.

Максим Костенко. www.altairegion22.ru, Антон Федотов.

Не на диване лежать

— Скажите честно , вы искали эту работу или работа искала вас?

— Это такой «обоюдный» процесс. Но в этом случае скорее работа нашла меня. Еще три года назад я, можно сказать, собрал чемодан, чтобы ехать в Москву в Министерство просвещения. Но тогда губернатор предложил должность регионального министра.

Для меня это был интересный вызов. Я тогда подумал, что хватит «сидеть в окопе» и оттуда размышлять, мол, вот то делают не так, это не так. Я уже как-то говорил, что такая позиция типа «вы работайте, а я посмотрю и скажу, что неправильно» — она не по мне вообще. Возьми и сам сделай. Так я стал министром образования региона.

Сейчас ситуация похожая. Причем, город здесь не принципиален. Могу сказать, что-то, чем я буду заниматься, — это новое поле деятельности, только формирующееся в системе образования России и даже мира. И мне очень интересно этим позаниматься, не важно даже где.

— Что это за поле?

— Пока не буду раскрывать подробности, но, как только начну работать, обязательно расскажу. 9 августа я должен приступить к новым обязанностям. Я остаюсь работать в Министерстве просвещения, в системе общего образования.

Максим Костенко на ЕГЭ. educaltai.ru

Все пики в спину

— В одном из «кусачих» телеграмм-каналов на днях была публикация о том , что Костенко оставляет своему преемнику «одно из самых недееспособных министерств», кадровую текучку и годами копившиеся проблемы. Что скажете?

— Совершенно не согласен с такой формулировкой, она не соответствует истине. Во-первых, телеграмм-каналы — это один из способов доносить до других людей частное мнение. Каждый человек может создать канал и писать там что хочет, поэтому не нужно думать, что раз что-то пишется от имени канала, то это обязательно экспертное и единственно верное суждение.

Это скорее комментарий в интернете, чем полноценное СМИ. Я не понимаю, почему следует обсуждать отдельное частное мнение одного человека или небольшой группы людей. Мнения могут и должны быть разными. Люди имеют на это право. Равно как и каждый, например, ваш покорный слуга, имеет право не соглашаться с чьим-то мнением.

Во-вторых, все, кто ушел из министерства по разным причинам, остались в системе образования — в школах, вузах, средних профессиональных организациях — и успешно там работают.

Долго работать на госслужбе — это очень тяжело, это постоянно кипящий мозг и всяческие, грубо говоря, «нежданчики» за каждым углом.

Моя коллега однажды сказала: «Я ощущаю себя не руководителем в системе образования, а каким-то начальником районной ЖКО: то там унитаз прорвало, то там асфальт провалился». Это действительно так: не успеваешь «починить» одно, уже к другому бежать. Это работа не для каждого.

Индустриальный район Дмитрий Лямзин.

В-третьих, что касается проблем, то они действительно могут копиться годами и даже десятилетиями. Возьмем ту же ситуацию с первоклассниками в Индустриальном районе Барнаула, где не хватает мест всем, кто прописан на территории, закрепленной за школой. Если бы в свое время приняли решение о строительстве школ на 1100 и больше мест, то сегодня никаких тревог не было бы. Но строили учреждения на 550 мест, теперь мы пожинаем плоды тех решений.

Текущее время в системе образования всегда определяет будущее. Мы спроектировали стратегический план развития региональной системы образования, который продолжит действовать и после. Мы эффективно справились с «текущей работой». Успех этой невидимой работы отмечен, например, ростом качества проведения ЕГЭ, о котором говорили раньше.

Край стал одним из самых активно растущих регионов в федеральных рейтингах, что вряд ли могло быть сделано «недееспособным министерством». Реализовано много точечных, незапланированных инициатив.

Никто не ждал эпидемию ковида, мы не только не остановили текущие дела, но и нашли плюсы для своих проектов в этой пандемии. Не случайно различные центры анализа эффективности действий власти в период первой волны ковида заносили Алтайский край в топы решений исключительно за образовательные инициативы — например, за запуск сети «Образование 22». Это уникальный случай.

Максим Костенко проводит совещание. educaltai.ru

К чиновникам можно относиться по-разному, но если бы после меня оставалось выжженное поле, неудачные проекты, чехарда и кавардак, вряд ли меня бы приглашали работать на федеральный уровень.

Я уверен, что сегодня мы сделали огромную работу, чтобы нашим преемникам было проще воплощать планы в жизнь. Это такая транзиторная работа.

Есть понятие «транзиторный человек». Это тот, кто приходит и готовит почву для каких-то глобальных изменений, собирая, конечно, все шишки, весь негатив, все пики в спину. Затем он уходит, но те, кто его сменяют, уже очень быстро начинают видеть положительный результат.

Когда я пришел на пост министра в октябре, мне передали одну страничку «наказов» от предыдущего руководителя. Там была всего одна строка: «до конца года освоить 680 млн рублей на строительство детских садов».

Вон видите — папочка? Это самые острые вопросы, которые остаются после трехлетней работы моему последователю. Все проблемы инвентаризированы и сгруппированы по 10 инициативам губернатора. Мы понимаем этапы нашей работы на три, пять, десять лет. Мы продиагностировали и видим все дефициты. Но финансовые решения, к сожалению, формулирует не министерство образования.

Детский сад. Барнаул, квартал 2009. educaltai.ru.

Неравные зарплаты

— А какие проблемы вам удалось решить?

— Мы хорошо поработали по системе оплаты труда педагогов муниципальных образовательных учреждений. Но что такое «мы»? Это, конечно, не Максим Костенко и не министерство образования, а большая команда во главе с губернатором, многое делается благодаря его заинтересованности и личном участии во всех процессах.

С 1 сентября мы, наконец-то, индексируем окладную часть зарплаты педагогов краевых подведомственных учреждений www.educaltai.ru/education_network/subordinate_organizations/

Мы мечтали еще с 2019 года, что система оплаты труда всех педагогов будет единой, думали, что получится быстро, так сказать, на белом коне. Не сложилось, но вот сейчас мы свою мечту максимально к реальности приблизили. На 12% вырастет оклад. Плюс 4% — президентская доплата.

— Ощутили обиду педагогов краевых учреждений , когда подняли зарплату в муниципальных?

— Очень. В какой-то момент мы поняли, что учителя предметного цикла из СПО просто уходят в ближайшие муниципальные школы работать.

Алтайская академия гостеприимства. Анна Зайкова.

Деньги и компьютеры

— Многие положительные изменения в системе стали возможными благодаря нацпроекту «Образование» и огромным федеральным финансам , которые им предусмотрены. А с деньгами всякий может сходить «в магазин».

— Денег столько, сколько есть. Но многое все равно делается на честном слове, на добром отношении, чего скрывать, административном ресурсе, взаимном убеждении.

Один из пунктов, который невозможен без финансовых вливаний, — инфраструктура. Если компьютер в классе стоит без замены с 1998 года, новый не появится по мановению волшебной палочки, его надо купить. И нацпроект — отличная история как раз с точки зрения технического насыщения образовательной среды.

Федеральные деньги при этом не лежат в чемоданах, которые направляют в регион — «делайте, что хотите». Нужно подготовить заявку, обосновать и доказать, что это вообще необходимо. В случае одобрения получить деньги, правильно спланировать все расходы, согласовать с федеральным центром, отчитаться за каждый проектор и каждую компьютерную мышку.

Более того, это все ведь надо еще внедрить в учебный процесс: настроить оборудование, обучить педагогов, чтобы, например, новые компьютеры не стояли, покрытые салфеточкой. Это огромная цепочка управленческих решений, которая незаметна человеку, не погруженному в процесс.

Интернет. Компьютер. СС0.

— Я так понимаю , вы ставили своей задачей изменения инфраструктуры в системе образования. Чего здесь удалось достичь?

— Мы понимаем, что если у нас денег на одну булку хлеба, то мы не купим три. И, тем не менее, по нацпроекту «Образование» мы прошли очередные раунды конкурсов, и к 2024 году край получит больше, чем 500 млн рублей на обновление инфраструктуры учреждений образования. В целом наши заявки выиграли уже 2,5 млрд.

Почти 600 школ из 650 к 2025 году будут обеспечены новым оборудованием, там будут открыты «Точки роста». Было два федеральных кванториума — в Барнауле и Бийске, мы открыли еще мини-кванториумы в Камне-на-Оби, Змеиногорске и Рубцовске за счет краевого бюджета.

Последние изменения в инфраструктуре были в первый национальный проект в 2008—2010 годах. Это касалось и предметных классов, и оргтехники, и программного обеспечения и прочего. Понятно для чего мы все обновляем: ребенку должно быть интересно учиться, а педагогу — учить. Только так можно добиться образовательных результатов.

Резюмирую: мы создали за несколько лет хороший крепкий скелет, а нашим последователям нужно будет наращивать мышцы. И я уверен, что так и произойдет.

Открытие технопарка «Кванториум 22» в Барнауле. Анна Зайкова

Кадры решают все

— Что произошло в самом педагогическом сообществе за то время , пока вы были министром. Если не брать во внимание денежные вопросы , есть изменения , которыми вы гордитесь?

— Перезагрузка работы Института развития образования — действительно предмет гордости. Мы от занудных лекций на листочках ушли к проектному принципу. В сентябре там откроется центр непрерывного педагогического мастерства.

Я рад тому, что у нас появились краеведческие пособия, которые дополняют почти каждый школьный предмет. Думаю, что это даст в будущем хорошие образовательные плоды.

Большинство учителей — творческие, мыслящие и стремящиеся к инновациям люди. И я считаю, наша задача — создать как можно больше профессиональных сообществ и, соответственно, площадок для взаимного обмена идеями и сотрудничества, сплотить эту большую педагогическую семью.

Кадры решают все. Этот девиз большевиков живет до сих пор. Все, что хорошего есть в системе образования, сделали люди. И им никогда не было легко. Просветительство — это тема, которая меня лично всегда волнует. Неравнодушные люди были инициаторами перемен к лучшему, потому что считали, что это их миссия.

И об этом надо рассказывать молодым учителям, чтобы и они становились настоящими просветителями, двигателями социального прогресса. Открытие именных аудиторий в АИРО им. Топорова, увековечивание памяти о ветеранах, какие-то арт-объекты — это как раз то, что позволяет задавать вектор в работе и передавать другим поколениям некую педагогическую энергию.

1 сентября 2016 в гимназии № 42. Анна Зайкова, altapress.ru

Родительские войны

— Помимо учителя и ученика в системе образования есть еще одно , наверное , самое «тревожное» звено — родители. Появились ли какие-то ресурсы обратной связи , чтобы они не оставались один на один со школьными проблемами?

— У меня с самого начала одним из принципов организации работы была открытость. Мои коллеги разделяют эту позицию: чем больше неизвестности в коммуникации, тем больше слухов и домыслов, и тем больше тревоги.

Мы старались всеми силами рассказывать, показывать и объяснять какие-то сложные моменты. Отсюда прямые линии с министром, расширение государственно-общественного управления, аккаунты в соцсетях (в том числе, мой личный), дни министерства, когда мы выезжаем в муниципалитет и встречаемся с родительским сообществом, ветеранами, профсоюзами — все, чтобы получать обратную связь.

И надо сказать, что чем больше ты открыт, тем меньше приходит сообщений с какими-то вопросами.

Мы запустили мобильную социальную сеть «Образование22», где объединили родителей, учеников и учителей. Пока она работает в тестовом режиме. Надеюсь, коллеги «докрутят» ее. Это не бюджетированный проект, он держится целиком на инициативах.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

— Можно ли как-то классифицировать проблемы , с которыми к вам обращаются родители?

— Конкретные проблемы касаются изменений уклада. Например, появилось бесплатное школьное питание — тут же возникли вопросы, это стало проблемой № 1.

Опять же вернемся к нехватке мест в школах Индустриального района, что вызвало поток обращений. Этот вопрос не новый, два года назад такая ситуация уже была в центре города — с 42-й и 22-й школами. Сейчас тихо, потому что с проблемой стали целенаправленно работать.

В новостройках тоже все наладится уже к следующему году. Недавно мы получили одобрение Минпросвещения на строительство четырех новых школ — две как раз в Индустриальном районе и одна в Бийске.

Есть круг вопросов, связанных с межличностным общением: моего ребенка обижают, не тому учат, не те оценки ставят. Это непреходящее.

Школьный обед. Анна Зайкова.

Помимо, так сказать, насущных вопросов я вижу некоторую тенденцию. Для некоторых людей школа и вообще образование превращается в некую услугу и перестает быть ценностью. Они как будто покупают знания, словно в магазине. Это очень грустная история и, боюсь, она будет продолжаться.

На эту историю наслаивается другая. Почему-то в головах у многих идет некая гражданская война — есть мы, «хорошие простые люди», и есть чиновники от образования — «плохие». Некоторые родители изначально считают учителя кем-то стоящим по другую сторону баррикады в битве за благополучие ребенка.

Такие мысли и у некоторых педагогов возникают. И школа из пространства общественного диалога превращается в театр военных действий. Всякий раз это меня очень огорчает. Это значит, что ни у той, ни у другой стороны не хватает социальной и психологической зрелости и готовности к созиданию.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Менеджмент и любовь

— Наверное , каждый человек , меняющий работу , говорит себе: «Ну , все , здесь я сделал все , что мог , пойду дальше». У вас какие ощущения?

— Здесь невозможно сделать все, что можешь. Потому что каждый день — это новый вызов. Ты ежедневно и ежечасно пересматриваешь цели и задачи, их необходимость и приоритетность, ищешь кадровые и финансовые ресурсы для выполнения этих задач на разных уровнях.

Быть полностью удовлетворенным невозможно, иначе бы жизнь остановилась, нужно просто успевать реагировать на все вновь открывающиеся обстоятельства.

— А не было желания вообще сменить сферу деятельности?

— Я с трудом представляю себя в угольной промышленности, например. Образование — уникальная сфера, здесь есть много направлений — организационно-управленческая, академическая, преподавательская, творческая, исследовательская сферы. Можно идти куда угодно.

Я всю жизнь работал в образовании и социальной сфере, в которой в кругу моих компетенций также было благополучие детей. Все, что связано с этой темой, мне интересно и близко, и вижу в этом большой смысл своей работы.

Барнаульская гимназия № 42. Анна Зайкова.

— Вы управленец. Согласны ли вы с тем , что менеджер везде одинаков , и быть министром образования и директором завода — по большому счету одно и то же?

— Я в это не верю. Во-первых, очевидно, что в каждой сфере не обойтись без специфических знаний. Во-вторых, если ты не любишь свою отрасль и людей в ней, то не сможешь эффективно руководить. Опять же что значит «любишь»? Сфера твоей работы должна быть как семья. Мы понимаем достоинства и недостатки каждого члена нашей семьи, но мы друг друга принимаем и поддерживаем.

И потом, руководитель — это не медаль за отчетный период, это пахота, которой ты отдаешь время и нервы, но это тебя и заводит. И заводит всех вокруг тебя, потому что это вот твое.

Последний звонок в 42-й школе. 25 мая 2016 года. Анна Зайкова

Продолжение истории

— Вернемся к папке с вашим «завещанием» новому министру образования. Что в нем?

— Конечно, дальнейшее укрепление профессионального учительского сообщества — ассоциации предметников, Дни образования на Алтае, различные учебно-методические объединения.

Кроме того, я считаю, что труд учителя недооценен. И это проблема нескольких десятилетий. Так что нужно заботиться и о материальном благосостоянии.

Второе направление — развитие диалога между всеми участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями с той целью, чтобы школа все же оставалась ценностью.

Третье — дальнейшее развитие инфраструктуры, которая позволит детям учиться интересно и достигать результатов, которые, в свою очередь, снизят порог самореализации, помогут ребенку быть гармоничным и, в конце концов, облегчат ему дальнейшую жизнь.

Алтапресс