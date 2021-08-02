Алтапресс: Дом-«фантом». Почему соседи строящегося здания в частном секторе боятся его возведения

В частном секторе краевой столицы, на ул. Спортивная, 50, из сэндвич-панелей строят здание. Владелец утверждает, что это будет жилой дом. Но соседи уверены, что недвижимость носит коммерческий характер и соседство с ним не сулит им ничего хорошего. О том, почему люди не верят предприимчивому хозяину стройки, какие перспективы их пугают и при чем здесь фантомы — в материале altapress.ru.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Новая проблема

В нашу редакцию обратилась жительница барнаульского микрорайона Осипенко Ольга Галкина. Ее сосед затеял строительство объекта, внешне не очень похожего на частный дом. Женщина уверена — у нее под боком скоро появится автосервис.

«Помимо споров о переводе зоны индивидуальной жилой застройки на многоэтажную, над жителями частного сектора нависает и другая проблема — строительство на земельных участках, граничащих с частными домами, коммерческих объектов, которые выдают за жилье», — пояснила в тексте своего обращения Ольга Галкина.

Мы выехали на место. Слева от участка Галкиной — на ул. Спортивная, 50, в данный момент быстрыми темпами ведется строительство объекта из сэндвич-панелей. На первом этаже отчетливо виднеются смотровые ямы.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

В это время на стройке работала целая бригада — люди вели монтаж окон. Кран один за другим поднимал оконные блоки. К слову, часть проемов выходят на стороны, где располагаются дома соседей.

Само строение возводят на допустимом расстоянии от близ стоящих, но только соответствующем нормам в 6 м, применяющимся к жилым домам — поясняет Галкина.

Круги ада

На вопрос о том, как перспектива открытия автосервиса омрачит ее жизнь, женщина ответила, что в будущем их ждет настоящий ад. В случае, если опасения подтвердятся и рядом появится контора по ремонту автомобилей, людям придется жить при постоянных шуме и долбежке. Но это только часть беды.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Ольга Галкина,

жительница Осипенко:

Больше всего нас пугает, что каждый день придется дышать выхлопными газами машин, которые буду сюда приезжать. Представляете, сколько их будет? А ведь у нас тут живут дети.

Строящееся здание, жилье Ольги Галкиной, да и многие другие дома, выходят на пр. Коммунаров. Здесь располагается зеленая зона — школьная аллея. А это газон, большие пирамидальные тополя и тротуар. Женщина, как и ее соседи, боится, что этот участок тоже пострадает, ведь насаждения наверняка помешают проезду машин. Велика вероятность, что деревья просто исчезнут.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Галкина уже обращалась к владельцу участка с вопросом о том, что же тот планирует построить. Мужчина был вежлив и обходителен, он спокойно повторял, что возводит именно жилой дом.

Ольга Галкина,

жительница Осипенко:

В другой раз я напрямую спросила: что будет делать моя семья, ведь мы просто начнем задыхаться от выхлопных газов? Он заботливо посоветовал закрыть окна со стороны его дома и купить кондиционер.

Формально — все в норме

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Больше всего Ольгу возмущает тот факт, что внешне строящееся здание не соответствует заявленному. Она всерьез полагает, что хозяин участка попросту вводит в заблуждение всех, в том числе представителей профильных комитетов. Женщина отправила запрос в администрацию железнодорожного района и получила ответ.

«В соответствии с действующим законодательством администрации района подготовлено и выдано уведомление от 04.02.2921 № 1 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке по адресу ул. Спортивная, 50», — говорится в ответе.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

При этом, уточняется, что если нормы не будут соблюдены, то владельцу будет направлено «уведомление о несоответствии построенного объекта ИЖС требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

Обращение к губернатору тоже не возымели должного действия. Его обещали перенаправить в администрацию Барнаула. Женщина с нетерпением ждет ответа.

«Фантомное» строительство

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Тем временем, спорным вопросом заинтересовалось региональное отделение ОНФ. Общероссийский народный фронт отправил письмо на имя заместителя главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрею Федорову.

«Вопросы строительства многоквартирных домов и коммерческой недвижимости в исторически сложившихся микрорайонах ИЖС Барнаула, в последнее время носят широкий общественный резонанс, — сказано в письме.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

В ОНФ даже есть специальный термин для подобных строений. В письме говорится о фактах „»фантомных“ псевдомногоквартирных домов и объектов коммерческого назначения под видом ИЖС в микрорайонах исторически сложившихся ИЖС». И позиция фронта в их отношении однозначна — компетентным органам власти следует усилить контроль за такими объектами.

«Однако, похоже что факты фантомного строительства по видом ИЖС объектов, явно по характеристикам не относящихся к таковым, продолжают иметь место быть в Барнауле, а следовательно это требует усиления контроля со стороны органов власти за подобным строительством, которое в перспективе может создать проблемы для качества жизни и городской среды жителям частного сектора города», — отметили в письме к замглаве мэра города представители регионального ОНФ.

Несмотря на довольно жесткую позицию, в народном фронте не склонны к оптимизму. Руководитель РИК ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк пояснил, что история с объектом на ул. Спортивная, 50 будет с довольно длинным продолжением. И шансов что-то доказать очень мало. Как правило, суды встают на сторону ответчика, которым в данном случае выступает владелец земли и строящегося здания.

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

Сергей Войтюк,

руководитель регионального ОНФ:

Незаконность таких построек доказать очень сложно. В Барнауле уже есть прецедент, когда администрации города проиграла в суде собственнику, чей объект по внешним признакам не соответствовал заявленному. Поэтому люди, живущие по соседству с коммерческим зданием, могут оказаться заложниками ситуации и пробелов в законодательстве. Вероятнее всего, владелец спокойно отстроится и зарегистрирует объект в Росреестре, как индивидуальный жилой дом. Со временем он может открыть даже автосервис, оформившись в качестве самозанятого. И будет на вполне законных основаниях осуществлять свою деятельность.

Руководитель регионального исполкома ОНФ добавил, что случаи, когда люди строили здания с коммерческими и жилыми помещениями в России, да и в краевой столице, далеко не редкость. Шансов доказать несоответствие строения официально заявленному, может практически и не быть. И если в документах указано, что это ИЖС, то как бы он не выглядел, будучи капитальным строением, может быть признан жилым. А это не противоречит ни ПЗЗ, ни Генплану, ни Градостроительному кодексу.

Дом как дом

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Судя по открытым данным Росреестра, участок в 729 кв. м на ул. Спортивная, 50 находится в частной собственности. Его кадастровая стоимость — около 2,5 млн рублей. Разрешенный вид использования — индивидуальная жилая застройка.

Корреспонденты встретили на строительной площадке владельца надела и стройплощадки. Он представился хозяином, но называть свое имя отказался, зато согласился ответить на несколько вопросов.

Во время разговора мужчина не раз повторял, что возводит именно частный дом, в котором намерен жить. На все предположения о том, что строение не похоже на объект ИЖС, с улыбкой отмахивался.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

«Если администрация задаст вопросы, я, естественно, отвечу, что подал на строительство частного дома. Я выдержал все нормы, которые подавал в мэрию, и строю по ним. После того, как я дострою, подам , в БТИ только тогда предоставлю какие-то планы», — пояснил мужчина.

В ходе беседы мы отметили, что строение не похоже на частный дом. Собеседник задал встречный вопрос:

«А что похоже на частный дом? Это похоже? Нет, не похоже. А это похоже на частный дом? Если все это частные дома, почему они тогда разные? Как бы то ни было, у меня нормы СанПИН выдержаны», — ответил владелец стройки.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Мы также поинтересовались, что делать жильцам соседних жомов, когда сюда начнут приезжать машины, требующие ремонта?

«Какие машины? Вот, когда начнут приезжать — тогда вы ко мне и придете», — завершил разговор хозяин дома-«фантома».

Ольга Галкина, как и Сергей Войтюк, ждут ответы на запросы в профильные комитеты. Altapress.ru тоже будет следить за развитием ситуации.

Алтапресс