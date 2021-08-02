Алтапресс: «З млрд нам по зубам». Репортаж со знаменитого барнаульского завода, который встал на ноги после краха

После громкого банкротства «Сибэнергомаша» шестилетней давности барнаульский котельный завод не часто давал инфоповоды для СМИ. И вот теперь его руководство сделало в ходе встречи с губернатором на заводе несколько важных заявлений. Компания «Сибэнергомаш-БКЗ», управляющая предприятием с 2015 года и созданная на базе обанкротившегося предшественника, завершила этап восстановления, вышла на прибыльную работу и ищет стратегического инвестора.

На котельном заводе, июль 2021 года. Антон Червяков.

«Прошляпили со всеми вытекающими»

Мы идем по большому цеху тягодутьевых машин — это такие промышленные вентиляторы, нагнетающие воздух в котлы, и дымососы, отводящие газы. В цехе не жарко. Но шумно — трудится оборудование. Сегодня это только один из работающих цехов. Шесть лет назад мало кто верил, что завод заработает.

Производство на этой большой, в 51 га, площадке, началось в 1942-м. Пережили войну, беспокойные 1990-е. А в благополучных 2010-х рухнули громко и больно под чутким руководством тогдашних топ-менеджеров. Завод не платил зарплату — задолжал рабочим 60 млн, — люди бастовали.

Прошляпили завод со всеми вытекающими последствиями, — комментировал сюжет Виктор Мещеряков, работавший вице-губернатором в правительстве края до осени 2018 года.

Старый «Сибэнергомаш» признали банкротом в 2015-м. Тогда же на базе имущества создали новое юрлицо: «Сибэнергомаш-БКЗ». Ему и предстояло подхватить дело предшественника.

И вот теперь гендиректор компании Михаил Клугман заявил: «Первый этап восстановления завершен. Доверие российского рынка мы вернули. Предприятие вышло на прибыльную работу».

«Для банков мы были в стоп-листе»

В нынешнем году «Сибэнергомаш-БКЗ» набрал заказов на 3,5 млрд рублей — этого хватит до конца 2022 года, говорит губернатор Виктор Томенко. «Сегодня российский рынок оказывает нам доверие, 77% заказы — от отечественных предприятий», — констатирует Михаил Клугман.

А в 2015-м начали с нуля… Хотя «с нуля» — это, пожалуй, только юридически. По факту стартовали с минусов: доверия рынка нет, банки кредитов не дают.

Для банков мы были в стоп-листе как убыточное предприятие, — объясняет Михаил Клугман.

На котельном заводе, июль 2021 года. Антон Червяков.

«Рассчитываем на рост выручки»

В 2016 году, через год после перезагрузки, объем производства на заводе достиг 260 млн рублей. Это было лишь процентов 10 от уровня 2013-го — победа, конечно, но очень уж маленькая. В 2017-м котельщикам поверили братья по СНГ: 70% заказов пришлось на Казахстан.

В 2020-м выручка достигла 1,5 млрд. Текущий год тоже идет с ростом — плюс почти 40% к тому же полугодию прошлого года.

Мы рассчитываем через пару-тройку лет достичь выручки в 3 млрд рублей. По технологическим мощностям это нам по зубам. Большая работа — в части персонала, — оптимистично заявляет гендиректор.

На котельном заводе, июль 2021 года. Altapress.ru

«Каждый месяц объяснялся в прокуратуре»

То, что на заводы не так-то просто найти и нанять профессионалов, — известная история. Сейчас на котельном трудится 776 человек, рабочих из них — 288.

Численность персонала у нас растет не так быстро, как выручка и объем собственного производства. В 2020 году мы много работали над повышением эффективности труда, и это позволило увеличить объемы. Сократилось количество заказов со срывом срока поставок, их сейчас менее 10%, в прошлом году было похуже, — объясняет гендиректор.

Но людей все равно не хватает, хотя зарплата вроде бы конкурентоспособная: в среднем 54 тыс. рублей, у рабочих — 45 тыс. И выдают ее без задержки.

Мы начали забывать те времена, когда зарплата выплачивалась с задержками, а я ежемесячно ездил в прокуратуру и давал объяснения», — вспоминает гендиректор.

На котельном заводе, июль 2021 года. Антон Червяков.

«Бонус за специалиста»

Объявление о расширении штатов на сайте завода переливается разными цветами. Щелкаешь на него — и видишь: обещают белую зарплату, социальные гарантии и все такое.

Клугман говорит, что с 2015 года на предприятие приняли больше 50 выпускников вузов из Барнаула, Томска и Омска. Есть целевое обучение по направления завода, есть практика для студентов — приходи, осваивай. Дошли уже и до методов сетевого маркетинга: пришел сам — приведи друга.

Платим бонус тем, кто привел на предприятие работника, если тот проходит испытательный срок и аттестацию, — объясняет гендиректор.

Премия за привод специалиста в штат -15 тыс. за «голову». Это не изобретение котельного завода, но оно работает: приток, в общем-то, есть. Но, судя по словам руководителей, им хотелось бы большего, ведь впереди — большие контракты.

На котельном заводе, июль 2021 года. Altapress.ru

«Специалисты по переводу на газ»

К примеру, завод заключил контракт с Казахстаном — точнее, с электростанцией его столицы Нур-Султан.

Когда-то мы строили там котлы для дешевого Экибастузского угля, мы большие в этом специалисты. Сейчас мы являемся большими специалистами и по переводу их на газ, — объясняет Михаил Клугман.

На подходе крупный контракт с Кубой, заказчикм здесь — известная энергетическая компания «Интер РАО».

По контракту с Кубой мы являемся победителями конкурса в консорциуме с «Силовыми машинами», но два года идет преддоговорная работа, контракт очень сложный, межправительственное финансирование, играют роль и политические факторы», — продолжает гендиректор.

На котельном заводе, июль 2021 года. Altapress.ru

В 2020 году завод поставил паровой котел на строящийся мусоросжигательный завод в Подмосковье. И, кстати, этот рынок, а также поставки для атомных станций, руководитель считает весьма перспективным.

«Надежен , как автоматы Калашникова»

Вообще же, оборудование барнаульского производства стоит примерно на трети электростанций бывшего СССР, поэтому емкость рынка Клугман оценивает весьма позитивно (не называя, впрочем, конкретный цифр, несмотря на зеленый вектор развития энергетики.

Наши котлы работают, как сказал один из посетителей, как автоматы Калашникова — очень долго и надежно, и, думаю, лет 30−40 они еще будут работать. А они требуют модернизации и запчастей. С этой точки зрения мы не особо волнуемся. А с точки зрения инвестиций — наверное, пора переходить ко второму этапу», — объясняет он.

На котельном заводе, июль 2021 года. Altapress.ru

«Это не профильный актив для ВЭБа»

Надо сказать, что долгое время власти не раскрывали, кому на самом деле принадлежит компания «Сибэнергомаш-БКЗ». Сведения единого госреестра тут мало о чем говорят: доли юрлица принадлежат паевому инвестфонду «Коммерческая недвижимость» и некоей московской фирме «Купелинка».

И вот Михаил Клугман наконец публично раскрыл информацию о фактическом собственнике имущественного комплекса и юрлица. «Предприятие входит в госкорпорацию развития „ВЭБ.рф“ и контролируется ею», — заявил он.

Однако для госкорпорации это не профильный актив, и «этот завод у ВЭБа всегда не будет».

На котельном заводе, июль 2021 года. Altapress.ru

«Недостаточно , чтобы смотреть вперед»

Гендиректор считает, что на втором этапе важно наличие профильного инвестора, профильного акционера — «чтобы развитие на следующее десятилетие было внятным, понятным и стабильным».

На ближайшие дни намечена встреча представителя госкорпорации с вице-губернатором Александром Климиным и министром Вячеславом Химочкой.

Мы пока у ВЭБа, это здорово, но для того, чтобы уверенно смотреть вперед, этого недостаточно. Нам как коллективу завода хочется, конечно, чтобы профильное развитие продолжалось и было поддержано, — сказал Клугман.

На котельном заводе, июль 2021 года. Altapress.ru

Что еще известно о котельном заводе

23% портфеля — экспортные заказы экспортные , 77% — внутрироссийские.

77% — внутрироссийские. Входит в ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов и взносов в Алтайском крае: в 2020 году заплатил 243 млн рублей. В первом полугодии 2021-го 178 млн. рублей.

В 2019 году предприятие вступило в нацпроект «Производительность труда». Производительность увеличилась на 60%.

Введена система мотивации за соблюдение на рабочем месте порядка. В октябре 2020 года на котельном производстве успешно прошли аудит 23% рабочих мест , в 2021-м — 60%. На производстве тягодутьевых машин показатель увеличился с 5% до 50%.

Алтапресс