ГОРНЯК22 05.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Площадь Октября в дыму. Двухэтажный жилой дом загорелся в Барнауле

Горняк22
7 часов Ago

Днем 4 мая в Барнауле загорелась квартира в двухэтажном бараке на ул. Водопроводная, 109. По словам барнаульцев, дым добрался до пл. Октября.

Пожар в доме на ул. Водопроводная в Барнауле. Barnaul22

Спасатели эвакуировали четырех человек, сведений о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 50 кв. метров.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Также пожар 4 мая произошел на ул. Шипуновской. Там горело двухэтажное неэксплуатируемое здание.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В День Победы в Барнауле на праздничной площадке будут прививать от коронавируса

Алтапресс: В День Победы в Барнауле на праздничной площадке будут прививать от коронавируса

Горняк22
7 часов Ago
В Барнауле по-прежнему можно бесплатно поставить первую прививку «Спутник V» в мобильном пункте вакцинации. В связи с майскими праздниками у них изменился график работы. Мобильный...
Алтапресс: Собственность под ударом: как смена функциональных зон вывела барнаульцев на тропу войны с чиновниками и генпланом

Алтапресс: Собственность под ударом: как смена функциональных зон вывела барнаульцев на тропу войны с чиновниками и генпланом

Горняк22
7 часов Ago
Ряд микрорайонов краевой столицы после принятия генплана в 2019 году изменил функциональное назначение. Так, на территории частного сектора (Ж-4) теперь разрешено возводить...
Алтапресс: У троих барнаульцев подозревают сибирский клещевой тиф

Алтапресс: У троих барнаульцев подозревают сибирский клещевой тиф

Горняк22
1 день Ago
Три случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых жителей Барнаула зарегистрировал алтайский Роспотребнадзор. Всего в городе с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей...
Алтапресс: Барнаульский завод железобетонных изделий продает свою недвижимость за 45 млн рублей

Алтапресс: Барнаульский завод железобетонных изделий продает свою недвижимость за 45 млн рублей

Горняк22
1 день Ago
Объявление о продаже земельного участка в 2,3 га на ул. Южный проезд, 43-е и других объектов недвижимости появилось на сайте «Авито». Ранее по этому адресу располагалось едва...

Читать по теме:

ВТОПЕ: