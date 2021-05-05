Алтапресс: Площадь Октября в дыму. Двухэтажный жилой дом загорелся в Барнауле

Днем 4 мая в Барнауле загорелась квартира в двухэтажном бараке на ул. Водопроводная, 109. По словам барнаульцев, дым добрался до пл. Октября.

Пожар в доме на ул. Водопроводная в Барнауле. Barnaul22

Спасатели эвакуировали четырех человек, сведений о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 50 кв. метров.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Также пожар 4 мая произошел на ул. Шипуновской. Там горело двухэтажное неэксплуатируемое здание.

Алтапресс