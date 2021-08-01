ГОРНЯК22 02.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Жара до +32 градусов обрушится на Алтайский край в первый день августа

Горняк22
18 часов Ago

Жаркая погода с температурами выше +30 градусов ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 1 августа.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021. Анна Зайкова. Altapress.ru.

По информации регионального Гидрометцентра, в регионе будет преимущественно без осадков.

Дневные температуры составят +27…+32 градусов. Ветер южный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура +27…+29 градусов.

Алтапресс

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