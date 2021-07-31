ГОРНЯК22 31.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Тренер Шубенкова рассказал о подготовке атлета к Олимпиаде

Горняк22
6 часов Ago

Уже 3 августа в олимпийском Токио начнутся предварительные забеги, в которых примет участие легкоатлет Сергей Шубенков. 1 августа спортсмен с тренером Сергеем Клевцовым отправятся в Японию, пишет «Российская газета».

Сергей Шубенков. https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Мучительно долго тянувшиеся разбирательства с допинговым недоразумением чуть было не стали настоящей катастрофой, но дисциплинарный трибунал в Монако признал, что это был «действительно исключительный» случай.

В самый последний момент спортсмену удалось оформить нейтральный статус к Олимпиаде.

«В такой ситуации мы сделали все, что смогли: тренировки, один международный старт, который организовал наш предусмотрительный менеджер, и два соревнования в России. Надеялись после старта в Венгрии выступить еще 11 июня во Франции, но не срослось. Постараемся выйти из этой ситуации по максимуму», — рассказал Клевцов журналисту газеты.

Максимум — это верхняя ступенька пьедестала почета.

Сергей Шубенков.1 Сергей Шубенков. instagram.com/sergey.shubenkov

«А второй в финальном забеге — просто лучший среди проигравших. Не собираемся снимать задачу на Токио. Мы — солдаты, воюем, где прикажут и в любой обстановке», — считает тренер.

В Японию тандем прибудет традиционно под самые старты.

«Главное, чтобы две ночи перед стартом атлет должен полноценно спать по местному времени. Интересный момент: в Токио квалификация поставлена на вечернюю программу, а полуфиналы и финал — на утреннюю. В нашей практике такого не было. Думаю, такое расписание сделано для удобства телезрителей Северной Америки», — поделился Клевцов.

Напомним, 3 августа — предварительные забеги, 4 августа — полуфиналы, 5 августа — финал.

Алтапресс

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