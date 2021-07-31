ГОРНЯК22 31.07.2021
Барнаул

Алтапресс: На три дня в Барнауле закроют на ремонт часть улицы Попова

Горняк22
6 часов Ago

С 13 по 16 августа в Барнауле закроют для проезда участок ул. Попова в районе Озерной, предупредили в мэрии.

Стоп. unsplash.com

Движение по всей ширине четной и нечетной проезжих частей ул. Попова в районе здания № 4а закроют с 21:00 13 августа до 6:00 16 августа.

Это нужно для проведения ремонта тепловой сети.

Движение автобусов и трамваев изменится.

  • по маршруту № 1: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на пр-кте Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;
  • по маршруту № 32: …пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменения.
  • по маршруту № 38: …пр-кт Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Солнечная Поляна — пр-кт Космонавтов, далее по маршруту;
  • по маршруту № 41: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;
  • по маршруту № 149: …ул.Энтузиастов — ул. Попова — разворот на ул. Гущина, далее по маршруту;
  • по маршруту № 59: …ул.Малахова — пр-кт Космонавтов — ост. «Гипермаркет Алтай», в обратном направлении: ост. «Гипермаркет Алтай» — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова, далее по маршруту.
  • по маршруту № 78: …ул.Малахова — ул. Эмилии Алексеевой — ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту;
  • по маршруту № 121: …ул.Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту.

Движение трамвайных маршрутов с 22.30 13 августа до 05.30 16 августа будет организовано следующим образом:

  • маршрут № 1 — пл. Свободы — пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;
  • маршрут № 2 — ст. Пивзавод — ул. Попова — ст.Докучаево.

Ранее в Барнауле до конца сентября перекрыли часть пер. Ядринцева.

Алтапресс

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