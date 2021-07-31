ГОРНЯК22 31.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Жара и порывистый ветер. Какая погода будет в Алтайском крае в последний день июля

Горняк22
6 часов Ago

Жаркую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 31 июля.

Жара в Барнауле. Михаил Хаустов

По информации регионального Гидрометцентра, в крае будет преимущественно без осадков.

Дневные температуры составят +24…+29 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров.

В Барнауле в этом день будет также преимущественно без осадков. Температуры воздуха в краевой столице составят +24…+26 градусов.

Также отметим, что до 2 августа в регионе продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Алтапресс

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