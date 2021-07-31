Алтапресс: Барнаульцы рассказали, как относятся к грядущей смене городского герба. Итоги опроса altapress.ru

Участники опроса, проведенного сайтом altapress.ru среди своих читателей, в большинстве своем негативно относятся к тому, что вскоре в Барнауле сменится герб.

Ограда Центрального парка. barnaul.org

Напомним, читателям altapress.ru предлагалось оценить тот факт, что вскоре у краевой столицы появится новый герб.

Вот как разложились голоса респондентов:

Класс! Любые перемены — к лучшему — 2,9%;

Нормально , если надо -значит надо — 9,9%;

если надо -значит надо — 9,9%; Мне все равно — 7%;

Очень плохо , герб нельзя менять — 43,1%;

герб нельзя менять — 43,1%; Все это неважно , городу надо решать совершенно другие проблемы — 37,1%.

Как мы видим, подавляющее большинство участников опроса негативно относится к перспективе смены городского символа.

Ранее стало известно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях не получается внести в Государственный геральдический регистр РФ.

Необходимо исключить один из главных символов — бегущего серебристого коня, поскольку он обозначает принадлежность Барнаула к Томской губернии.

Алтапресс