ГОРНЯК22 30.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайский край продолжает восхождение к 30-градусной жаре

Горняк22
1 час Ago

Теплая, а местами и жаркая погода ожидается в Алтайском крае — местами по региону 30 июля температура поднимется до +28 градусов.

Жара в Барнауле. Михаил Хаустов

Как сообщает алтайский Гидрометцентр, дневные температуры составят +23…+28 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы.

Ветер будет северный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет +23…+25 градусов. В конце дня в краевой столице ожидается небольшой дождь.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Также отметим, что в ближайшие дни температура воздуха в крае преодолеет отметку в +30 градусов.

Алтапресс

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