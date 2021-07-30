Алтапресс: Билеты, секреты, молодежь: как и с какими настроениями вступают в новый сезон алтайские спортивные клубы

Через полтора месяца команда «Динамо-Алтай» стартует в сезоне 2021−2022 годов. Задача у команды ответственная и серьезная — завоевать главный трофей и выйти в чемпионат Высшей хоккейной лиги. Для этого в динамовцы серьезно омолодили состав и пригласили нового тренера. Как готовятся и чего хотят в других алтайских клубах — в материале altapress.ru.

Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году. Дмитрий Лямзин

«Динамо-Алтай» ( хоккей)

Очертание сезона

Как, когда и с кем будет играть главная хоккейная команда на Алтае, пока точно не известно. По словам директора клуба Руслана Чайкина, на предсезонную подготовку вышли пять коллективов первенства ВХЛ. Увы, один межсезонье не пережил.

Власти Курганской области приняли решение закрыть команду «Юниор» и сосредоточить все ресурсы еще на другом хоккейном детище — «Зауралье», выступающем в ВХЛ-А. Есть информация, что ВХЛ-Б может пополниться двумя новыми командами, но пока официальных подтверждений тому нет. Календарь первенства будет готов в лучшем случае через две недели.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

Состав команды

В расположении у клуба на данный момент имеются 25 игроков, средний возраст которых не превышает 24 года. Руководство клуба еще раньше подчеркивало, что в нынешнем сезоне будет взят курс на омоложение состава.

В «Динамо-Алтай» отмечают, что трансферная компания на этом не заканчивается. По словам Руслана Чайкина, команде требуются центральный нападающий и праворукий защитник.

Матч «Динамо-Алтай» — «Красноярские Рыси». vk.com/hcdaofficial

Задачи на сезон

Они у хоккеистов из сезона в сезон не меняются — завоевать Кубок Конфедерации. Это позволит клубу рассчитывать на увеличение финансирования и выход в подэлитный чемпионат ВХЛ.

Болельщики волейбольного клуба «Университет» Из архива редакции

«Университет» ( волейбол)

Очертание сезона

Свои первые матч волейбольный клуб проведет в начале осени в рамках Кубка России. 2−5 сентября команда сыграет в Санкт-Петербурге, затем 16−19 сентября тоже где-то на выезде. Место проведения второго этапа Кубка пока не известно. Сам Чемпионат России в волейбольной лиге, А начнется со 2 октября. Как и в прошлом году поэлитную лигу поделят на восточный и западный дивизионы. В каждой — по восемь команд.

Играть «Университет» будет каждую неделю — одни выходные дома, другие на выезде. Директор и главный тренер клуба Иван Воронков утверждает: такое расписание сделано под болельщиков, у которых появляется больше шансов наблюдать за любимой командой.

16 сентября волейбольный «Университет» провел первую игру в новом сезоне Олег Богданов

Состав команды

«Университет» в силу ограниченных финансов старается играть своими. На сегодняшний день из 14 подписанных игроков, 10 — это местные волейболисты. Оставшиеся четверо усилили те позиции, на которые клуб не смог закрыть алтайскими спортсменами.

Болельщики волейбольного клуба «Университет» Из архива редакции

Задачи на сезон

Иван Воронков рассказывает: задача команды на сезон — максимально высоко забраться в турнирной таблице. Для начала надо попасть в четверку сильнейших в своей подгруппе «Восток». Главный тренер полагает, что шансы у «Университета» на это есть.

Баскетбольный клуб «Барнаул». vk.com/bc_barnaul

«Барнаул» ( баскетбол)

Очертание сезона

О перспективах выступления команды во второй по силе российской лиге баскетбола руководитель клуба Виталий Мантлер говорит пока очень расплывчато, держа все в секрете. В середине июля в соцсетях появилась информация о том, что в следующем месяце ФК «Барнаул» проведет пресс-конференцию, на которой все подробно разъяснит.

Пока же известно одно — вероятно клуб запустит собственную билетную программу. Так, по словам Мантлера, в условиях ковидных ограничений, легче отслеживать и ограничивать количество зрителей на трибунах.

Баскетбол. russiabasket.ru

Состав команды

В середине июля на вопросы по поводу состава команды на будущий сезон в соцсетях ответил. Он сообщил, что подписаны пока не все игроки. Доступная информация есть о семи из них. По мере подписания контрактов с остальными, директор клуба пообещал обновлять эти данные.

Евгений Горев,

главный тренер БК «Барнаул»:

После победного сезона было желание оставить костяк команды — тех игроков, которые, на мой взгляд, соответствуют уровню Суперлиге-1. В этом направлении велась работа. Будем усиливать позиции сильными игроками, уже выступавшими на таком уровне. В этом ключе и проводим нашу трансферную политику.

Задачи на сезон

О них руководитель клуба тоже говорит очень расплывчато. Пока не сформирован окончательный состав, ставить перед командой цели — никто не будет.

кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года. Дмитрий Лямзин

«Динамо-Барнаул» ( футбол)

Очертание сезона

Главная футбольная команда края играет с середины июля. За плечами у динамовцев две победы в кубковых баталиях и одна — в чемпионате. В нынешнем сезоне «Динамо-Барнаул» прописалось во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое неожиданное повышение в классе отчасти формальность. Соперниками нашей команды являются почти все те же, кто был в прошлом году. Фактически поменялось только название турнира.

В начале августа в рамках регулярного первенства динамовцы отправятся в Оренбург и Димитровград. 18 и 21 числа примут дома «Тюмень» и «Звезду» из Перми. Дата следующей кубковый игры пока не известна.

кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года. Дмитрий Лямзин

Состав команды

«Динамо-Барнаул» — команда не молодая, но обновление состава все-таки идет. В этом сезоне влиться в коллектив может еще один молодой футболист — Ефим Золотарев. Пока заявить его не могут из-за проблем с международным трансфером.

Зато пришедший из армянского чемпионата Антон Кобялко (пусть и не молодой) уже отметился первый голом и помог тем самым своей новой команде одержать победу над «Иртышом» в 1128 этапа Кубка России.

В целом же состав динамовцев остается стабильным на протяжении последних лет.

кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года. Дмитрий Лямзин

Задачи на сезон

В Кубке России у «Динамо-Барнаул» задача номер один — пройти в групповую стадию. Для этого команде надо обыграть опытную «Тюмень». Если это произойдет, с 132 финала наша команда встретиться с соперниками из Российской премьер-лиги и ФНЛ, при чем оба матча будут сыграны в Барнауле. Большой подарок для болельщиков.

Для них же команда собирается играть и в первенстве. Претендовать на место в тройке сильнейших у «Динамо-Барнаул» вряд ли получится — бюджет клуба ограничен. Но показать в этом сезоне зрелищный атакующий футбол команду все-таки хочет.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

«Коммунальщик» ( хоккей на траве)

Очертание сезона

Женская команда по хоккею на траве начала новый для себя сезон еще в мае, первая из всех профессиональных клубов на Алтае. В Кубковых баталиях «Коммунальщик» не участвовал — не было денег, поэтому начали сразу с чемпионата.

В Российской супер-лиге, где уже много лет выступают барнаульские девчонки, в этом сезоне семь коллективов. Их уровень осталось примерно таким же как год назад.

Главный тренер «Коммунальщика» Владимир Кобзев объясняет: женский хоккей на траве переживает не лучшие времена. Командам не хватает финансирования, смена поколений во многих клубах идет слабо. Молодежь не обыграна. Хоккеистки, способные показывать результат, уходят из спорта. По словам Кобзева, сейчас в супер-лиге две команды, имеющие достаточно ресурсов и желание бороться за золото — это «Ак Барс — Динамо» из Казани и подмосковное «Динамо-Электросталь». В начале сентября на домашнем стадионе «Коммунальщик» как раз и будет принимать лидеров.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Состав команды

В отличие от прошлого сезона в нынешнем у «Коммунальщика» хотя бы есть три замены. Всего на игры главный тренер берет 13 человек, в идеале же их должно быть 18, два из которых вратари. Владимир Кобзев заверяет: постепенно вливаются в игру несколько молодых хоккеисток, которых уже не страшно подпускать к основному составу. По сравнению с прошлым годом, когда травмы и ковид обескровили команду практически полностью, нынешняя ситуация не такая и плохая.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Задачи на сезон

Пока «Коммунальщик» обосновался на четвертой строчке турнирной таблицы. Следующий круг стартует в сентябре. Начинать его команду будет после 2,5 месяцев перерыва — денег на выезды и товарищеские матчи у клуба нет. Но задача — попасть в тройку сильнейших — из-за этого не снимается.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Алтапресс