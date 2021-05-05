ГОРНЯК22 05.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаул исследует пассажиропотоки за 24,5 млн рублей

Горняк22
7 часов Ago

Дорожный комитет мэрии Барнаула объявил аукцион, в ходе которого рассчитывает найти подрядчика на проведение исследования пассажирских потоков краевого центра.

Трамвай в депо. Скриншот сюжета vesti22.tv

Плюс видеорегистраторы

Извещение о проведении открытого конкурса по поиску подрядчика на исследовательские работы размещено 30 апреля, заявки принимают до 2 июня. Первый этап исследования надо будет завершить 30 ноября 2021 года, второй — 28 февраля 2022 года.

Подрядчику предстоит выполнить масштабную работу. Например, обследовать пассажирские потоки на муниципальных маршрутах автоматизированным методом и провести социсследования, изучить интенсивность движения и многое другое.

На 130 единицах транспорта будут установлены видеорегистраторы (оснащенные антеннами геопозиционирования, сим-картой и картой памяти), фиксирующие количество пассажиров. Стоимость оборудования включены в цену контракта.

Начальная цена контракта — 24,5 млн рублей. Источник — бюджет Барнаула.

Глава Барнаула Вячеслав Франк.1 Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

Зачем исследовать

Цель исследования — разработка комплексной схемы транспортного обслуживания Барнаула, указано в материалах госзакупки. О необходимости его проведения мэр Барнаула Вячеслав Франк ранее заявил на отчете перед депутатами гордумы.

Накопившиеся за последние годы проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно — исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети, — цитирует мэра сайт администрации Барнаула.

Ранее в мэрии сообщили, что обсуждают возможности перейти на брутто-контракты в общественном транспорте.

Алтапресс

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