Алтапресс: Клевый клев. Где порыбачить неподалеку от Барнаула

Приближаются выходные, а это значит, что можно брать в руки удочку и бежать из города. Подскажем, куда.

Океан, чайка ловит рыбу СС0

Платные водоемы

Пруд Авиатор

Оплата тут фиксированная за вход и переменная за рыбу, которую вы забираете с собой. Здесь можно рыбачить с поплавочной удочкой и спиннингом, каждая следующая снасть оплачивается отдельно.

Поймать можно как карпа или карася, так и более редких белых амуров, сомов и зеркальных карпов. На месте можно арендовать снасти и купить приманку: кукурузу, червей, жмых.

Рыбалка для семейной пары здесь обойдется в 750 рублей, ребенку до 14 лет — бесплатно.

На территории есть мангальная зона, душевые, баня и шезлонги.

Рыба. unsplash.com

Водоем Оазис

Расположен в получасе езды от Барнаула у села Санниково. Здесь организована платная парковка и кемпинг и обещается тишина. А также улов в виде амура, карася, карпа, окуня, сазана, судака, толстолобика и щуки. Говорят, что здесь даже попадаются экземпляры более 7 килограмм.

Оплата — 400 рублей в сутки с автомобиля.

Раздолье 22

Вариант для тех, кто любит комфорт. Здесь и трехместные электрофицированные домики с печным отоплением и кухней — 1,5 тыс. за сутки. И парковка со стоянкой лодок и круглосуточной охраной. Также есть баня и беседки.

Рыба в водоеме. CC0

Находится все это в 70 километрах от Барнаула, между селом Новообинцево и Шелаболихой.

Ловится все, что живет в Оби. Часто попадается щука.

Сорочий Лог

Водохранилище в Первомайском районе, в 45 км от Барнаула. Оплата составляет 150 рублей с рыбаков и 100 рублей с отдыхающих. На территории есть столики с лавочками и туалеты.

Водоем подойдет как для любителей спиннинга, так и для тех, кто предпочитают другие виды ловли. Здесь они смогут поймать карасей, лещей, налимов, окуней, судаков и толстолобиков. Есть тут и раки.

Рыбалка. Pixabay.com

Рыбопитомник «Корал»

В распоряжении рыбаков навесы со столиками, мангалы, раздевалки, волейбольные площадки и футбольное поле. И, конечно, водоем, где водятся карась, карп, лещ, окунь, плотва, сазан, судак, толстолобик и щука. Порыбачить тут можно за 300 рублей.

Бесплатные места

Мест для бесплатной рыбалки сколько угодно. Пляжи за Новым мостом, Затонская зона, река Обь, в конце концов.

У Правдинского водохранилища за Новоалтайском внушительная территория в 40 гектаров. Здесь можно рыбачить на лодке, а на берегу есть пункты проката снаряжения. Водится тут не только щука, окунь и чебак, но и рак.

Рыбалка. Водоем. Река. СС0

На Моховом озере в Павловском районе можно половить карасей. На Бобровской протоке по дороге за Затоном — плотву.

На Правой лапе за Старым мостом водятся ерш, окунь, плотва, подлещик, судак и щука. На Талой — все, что есть в Оби.

Алтапресс