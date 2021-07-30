Алтапресс: День города-2021: что ждать барнаульцам от грядущего праздника
День города в Барнауле, несмотря на продолжающуюся пандемию, на данный момент запланирован в массовом формате. Во всяком случае, это следует из постановления, подписанного мэром Вячеславом Франком.
Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.
Когда и где
291-летнюю годовщину образования Барнаула будут отмечать в субботу, 11 сентября.
Определены основные места празднования — это по-прежнему будет проспект Ленина, проспект Социалистический, площадь Сахарова, площадь Советов, пешеходная улица Мало-Тобольская.
Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.
Что там будет
Главной сценической площадкой станет площадь Сахарова. Концерты также будут организованы в каждом районе города.
На барнаульском арбате на ул. Мало-Тобольской развернется ярмарка народных мастеров. Здесь же откроют выставку «Город мастеров» и «Барнаул — туристический».
В день рождения краевой столицы проведут фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем».
Спортсмены со всего города соберутся в его центре для проведения традиционных забегов, показательных выступлений, мастер-классов. Профессиональные боксеры сразятся за «Кубок главы города Барнаула».
Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.
Что еще проведут на празднике
В городе торжественно откроют Доску почета «Слава и гордость Барнаула», а также вручат награды «Почетный гражданин города Барнаула» и «За заслуги в развитии города Барнаула».
Что на счет выпить
Продажа алкогольной продукции в праздничный день будет приостановлена.
Организационные работы с торговыми точками по недопущению продажи алкоголя администрация города должна провести до 5 сентября.
Салют на День города в Барнауле. altapress.ru
Будет ли салют
Да, фейерверк запланирован в праздничной программе. Судя из постановления, пока что его планируют запустить только на площади Сахарова, над главной сценой.
Напомним, в прошлом году, несмотря на коронавирус, юбилейный День города также состоялся в массовом формате.
Самое большое скопление людей было на набережной — тысячи горожан собрались посмотреть авиашоу пилотажной группы «Стрижи». Общественный транспорт, который шел до Речного вокзала, был переполнен.
Отметим, что сразу после праздника рост заболеваемости стал расти. А губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с COVID-19.
Отдельно стоит подчеркнуть, что в мэрии краевой столицы уже успели сообщить следующее: «В полном формате мероприятия состоятся только в случае существенного улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений. Понимая, что ситуация может развиваться по-разному, помимо основного плана проработаны и альтернативные варианты подготовки и проведения праздника, предусмотрена возможность изменения формата мероприятий с учетом ограничений».