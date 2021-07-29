Алтапресс: Опять под +30. Жара возвращается в Алтайский край
Недолгий период похолодания в Алтайском крае закончился — в ближайшие дни в регионе температура воздуха будет повышаться.
Солнце, лето, тепло. altapress.ru
Как следует из прогноза алтайского ЦГМС, днем 29 июля в крае будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +23…+28 градусов.
Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит +24…+26 градуса. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.
На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.