ГОРНЯК22 29.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Опять под +30. Жара возвращается в Алтайский край

Горняк22
11 часов Ago

Недолгий период похолодания в Алтайском крае закончился — в ближайшие дни в регионе температура воздуха будет повышаться.

Солнце, лето, тепло. altapress.ru

Как следует из прогноза алтайского ЦГМС, днем 29 июля в крае будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +23…+28 градусов.

Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит +24…+26 градуса. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Алтапресс

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