Алтапресс: Нам надо ритмично. Из-за резкого роста цен на стройматериалы на Алтае пересчитают сметы на госконтракты

Резкий рост цен на стройматериалы создал трудности в исполнении уже заключенных госконтрактов на строительство, реконструкцию или капремонт социальных объектов. Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко, сообщивший об этом, рассказал также, что расторгованные контракты будут пересчитаны по новым ценам. Изменения внесут и в условия аукционов, по которым подрядчик еще не найден. Но для этого нужна нормативная база, которую готовит Минстрой России.

Стройка в Алтайском крае. sgd22.ru

Почему срываются контракты

Цены на стройматериалы, металл, кабельную продукцию, по которым были рассчитаны выставленные на тендеры госконтракты, за семь месяцев кардинально устарели. Расти они начали во второй половине 2020 года, напомнил губернатор. И на отдельные материалы, используемые в строительстве, возросли в 2−2,5 и даже в 3 раза.

В причинах этой общероссийской тенденции разбирается антимонопольная служба. Губернатор же рассказал о последствиях для подрядчиков по контрактам с краевыми и муниципальными заказчиками, занимающихся строительством, капремонтом или реконструкцией социальных объектов.

Одни продолжают работать, не актируя объем выполненных работ, другие снизили темпы. А часть новых, еще не расторгованных аукционов, сорвались — подрядчики не интересуются госконтрактами, рассчитанными по прошлогодним ценам.

Проект реконструкции художественного музея. dering.ru

Школы и музеи

В ходе пресс-конференции Виктор Томенко не стал конкретизировать, какие именно аукционы не состоялись.

Но, очевидно, к их числу относятся два аукциона по краеведческому музею — на 243 млн и 174 млн рублей. Согласно данным zakupki.gov.ru, они должны были состояться в июне, но ни одной заявки подано не было.

По этой же причине не состоялся аукцион на капремонт школы в Павловске — начальная цена, по которой разыгрывался госконтракт, составляла 103,5 млн рублей.

Не нашлось желающих построить школу в селе Боровиха Первомайского района за 498 млн рублей — причина та же, о чем altapress.ru уже сообщал. Сегодня на сайте госзакупок в разделе «Информация о процедуре заключения контракта» о школе — прочерк.

Будущий ясли-сад в Рубцовске. Строится по нацпроекту «Демография». sgd22.ru

Инфляция пришла внезапно

Между тем, вопрос, как исполнять контракты в условиях существенного изменения цен на материалы, обсуждается в стране не первый месяц. Нормативная база к столь динамичному повышению стоимости оказалась не готова.

Действующий механизм позволяет сделать одно: не справляешься с тем, что написано в контракте, — штык в землю и расходимся. Госзаказчик актирует объем выполненных работа, на остаток работ уточняет смету и с учетом новых цен и объявляет новый конкурс. По итогам нового конкурса выигрывает или этот же подрядчик, или другой, — объяснил Томенко.

Аукцион. Pixabay.com

Механизм этот губернатор назвал сложным: если объявлять новый конкурс, исполнение контрактов отложится, перейдет на следующий год, попадет на зимний сезон.

Этого нам не надо, нам надо ритмично, последовательно реализовывать план, который есть по нацпроектам и государственным программам, — отметил Томенко.

Новости появятся в августе

И вот сейчас власти намерены пересчитать контракты. По словам губернатора, в Минстрое России есть понимание, что нужен механизм объективного пересчета смет на строительство, ремонт или реконструкцию социальных объектов.

Виктор Томенко. Большая пресс-конференция. Антон Червяков.

И в случае, если подрядчик в состоянии доказать, документально подтвердить, компенсировать этот рост. Нормативная база на сегодня отсутствует, она работает для небольшого количества объектов, которые строятся больше года, и стоимость которых не менее 100 млн рублей. Но и в этих случаях есть ограничения, которые не позволяют нашим подрядчикам этим в полной мере воспользоваться», — объяснил губернатор.

По его словам, в Минстрое готовят порядок пересчета, позволяющий изменить ценовые условия госконтрактов в связи с существенным ростом цен на стройматериалы. Нормативный акт, как полагают в крае, будет готов в начале или середине августа.

Губернатор не стал высказывать предположений, насколько могут быть увеличены суммы государственных и муниципальных контрактов. Ранее один из подрядчиков заявил: надо — как минимум на 30%.

Алтапресс