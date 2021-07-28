Алтапресс: Мэрия прокомментировала новую попытку обанкротить «Барнаулкапстрой»

В администрации Барнаула рассказали, что ситуация, сложившаяся вокруг муниципального застройщика, остается на особом контроле. На данный момент принимаются меры по недопущению банкротства предприятия.

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД "Алтапресс".

Начиная с февраля текущего года над «Барнаулкапстроем» висит Дамоклов меч возможного банкротства. В частности, на муниципального застройщика в арбитражный суд подал заявление руководитель «Сибресурса» (находится в процессе банкротства) и «СДЛ-Групп» Александр Емельянов. Сумма требования — 5 млн рублей, которые муниципальный застройщик задолжал по договору инвестирования за не построенный объект на ул. Советской Армии, 75.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Впоследствии долг перед «СДЛ-Групп» был погашен. В этом «Барнаулкапстрою» из собственного кармана помогли строительная компания «Сиада», специализированный застройщик «Монолит» и предприниматель Алексей Русин. Общая сумма составила 433,4 тыс. рублей.

Буквально на днях в адрес принадлежащей мэрии компании были поданы новые заявления о признании ее банкротом. На этот раз от управляющей компании «Любимый город» и некоего Андрея Ветроградова. Общая сумма требований не известна.

Суд СС0

Ранее «Любимый город» через портал «Федресурс» уже заявлял о своем намерении заявить о несостоятельности БКС. Тогда управляющая компания намеревалась взыскать 713,4 тыс. рублей.

Как рассказали в мэрии, в ответ на это было принято решение погасить задолженности перед данными юридическими лицами из средств предприятия.

Деньги. Фото из открытых источников.

Напомним, информация о возможной несостоятельности «Барнаулкапстроя» появилась в начале этого года. Под вопросом оказалась дальнейшая судьба двух объектов, а вместе с ними и дольщиков, вложившихся в квартиры. Речь идет о ЖК «Парковый» (ул. Парковая, 71) и «Клевер-парк» (ул. Советской Армии, 83 и 83-а).

Достройкой жилого комплекса на Горе сейчас занимается компания «Адалин». На данный момент ведутся работы на третьей блок-секции. В начале июля 2021-го администрация Барнаула объявила о том, что жилой комплекс «Парковый» будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2022-го. На завершение объекта понадобится не меньше 320 млн рублей. Об этом заявил замглавы по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

В ЖК «Парковый» началось строительство. Анна Зайкова.

Что касается «Клевера», то строительство на объекте не возобновлялось. Несмотря на требования дольщиков, решение о его консервации принято не было. На сегодняшний день его можно оценить как наиболее проблемный. Интересы людей, вложившиеся в его возведение, в отличие от дольщиков «Паркового», не защищены эскроу-счетами. Кром того, один из домов ЖК «завис» на этапе фундамента.

Алтапресс