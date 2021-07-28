Алтапресс: На Алтае передумали продавать два крупных завода, зато выставили на торги кое-что другое

29 июля должны были пройти торги по продаже имущества обанкротившейся компании «Юг Сибири», которая в свое время управляла двумя маслоэкстракционными заводами в Бийске и Барнауле. Это уже вторая безуспешная попытка найти для них нового владельца.

На заводе "АгроСиб-Раздолье". Олег Богданов

Два предприятия должны были продать единым лотом, начальная стоимость которого составляла 2,4 млрд рублей.

При этом требования кредиторов к холдингу «Юг Сибири» превышает 9 млрд рублей. Торги должны были пройти в открытой форме, шаг аукциона — 10% от начальной цены.

Однако на прошлой неделе конкурсный управляющий опубликовал информацию об отмене аукциона — такое решение принял комитет кредиторов банкрота. С чем оно связано, не известно.

Строительство нового цеха рафинации на заводе «АгроСиб-Раздолье» Олег Богданов

Что будут продавать

Распродавать другие активы «Юга Сибири» все-таки будут. 23 июля опубликовано объявлении о продаже служебно-технического здания, гаража, склада, подъездных путей и коммунальной инфраструктуры в Камне-на-Оби. Начальная стоимость этого имущества составит 8,2 млн рублей.

Когда вновь выставят на торги маслоэкстракционные заводы, информации нет. Арендатором предприятий в настоящее время является группа компаний «Благо».

Ее исполнительный директор Сергей Бахонкин подтверждал altapress.ru, что «Благо» наравне в остальными претендентами в случае продажи активов будет за них бороться.

Алтапресс