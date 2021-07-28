ГОРНЯК22 29.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле почти за 1 млн рублей намерены отдать берег Оби под строительство

Горняк22
18 часов Ago

В краевой столице объявлен конкурс на предоставление в аренду сроком на три года земельного участка на ул. Берег Оби, 12. Его площадь — 11,5 тыс. кв. м. В соответствии с правилами землепользования, здесь можно возвести большой культурно-досуговый объект. Цена вопроса — 954,8 тыс. рублей.

Ремонт Старого моста в Барнауле. altay.rosavtodor.ru.

О чем речь

Земельный участок находится в федеральной собственности, поэтому торги организованы МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Аукцион был объявлен 26 июня, итоги станут известны не ранее 3 сентября. Пока на торги никто не заявился.

Участок кадастровой стоимостью в 63,6 млн рублей находится в районе ВРЗ, неподалеку от Старого моста, закрытого в данный момент на реконструкцию.

Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым цветом выделен участок на ул. Берег Оби, 12.1 Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым цветом выделен участок на ул. Берег Оби, 12. pkk.rosreestr.ru.

Помимо культурно-досугового объекта на территории в 11,5 тыс. кв. м можно построить здание для гостиничного обслуживания или размещения общепита.

Алтайское управление Росимущества оценило аренду надела почти в 11,5 млн рублей. Это начальная стоимость. При этом, шаг аукциона был обозначен в 28,6 тыс. рублей.

Что известно об участке

Стройка. Новостройки. Недвижимость. 2 Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Из ответа комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, известно, что согласно генплану города земельный участок относится к общественно-деловой функциональной зоне. Он находится в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Оби.

Исходя из всех ограничений, здесь можно построить объект, площадью от 5 до 10 тыс. кв. м.

При этом, согласно письму Барнаульского водоканала, водопроводные и канализационные сети в районе надела отсутствуют.

Вид на участок на ул. Берег Оби, 12 со спутника.3 Вид на участок на ул. Берег Оби, 12 со спутника. google-earth.gosur.com.

Напомним, вверх по течению Оби, напротив полуострова Побочень в данный момент активно ведется застройка берега Барнаульского ковша. Компания «Жилищная инициатива» возводит здесь ЖК «Родные берега».

Кроме того, компания «ГенПодряд» скоро начнет подготовку еще одной строительной площадки, а именно искусственного земельного участка на месте Ковша. Здесь планируют построить еще минимум три высотки.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Власти Барнаула нашли желающего отремонтировать «Родину» для переезда планетария

Алтапресс: Власти Барнаула нашли желающего отремонтировать «Родину» для переезда планетария

Горняк22
18 часов Ago
В деле о перемещении барнаульского планетария из здания Кресто-Воздвиженской церкви в бывший кинотеатр «Родина» наметились подвижки. Комитет по культуре Барнаула заключил контракт с подрядчиком, который сделает...
Алтапресс: Мэрия прокомментировала новую попытку обанкротить «Барнаулкапстрой»

Алтапресс: Мэрия прокомментировала новую попытку обанкротить «Барнаулкапстрой»

Горняк22
18 часов Ago
В администрации Барнаула рассказали, что ситуация, сложившаяся вокруг муниципального застройщика, остается на особом контроле. На данный момент принимаются меры по недопущению банкротства предприятия. Вид...
Алтапресс: На Алтае передумали продавать два крупных завода, зато выставили на торги кое-что другое

Алтапресс: На Алтае передумали продавать два крупных завода, зато выставили на торги кое-что другое

Горняк22
18 часов Ago
29 июля должны были пройти торги по продаже имущества обанкротившейся компании «Юг Сибири», которая в свое время управляла двумя маслоэкстракционными заводами в Бийске и Барнауле. Это...
Алтапресс: «Нужно смотреть, чтобы не борзели». Как глава «Справедливой России» посетил Барнаул

Алтапресс: «Нужно смотреть, чтобы не борзели». Как глава «Справедливой России» посетил Барнаул

Горняк22
18 часов Ago
Глава справедливороссов Сергей Миронов выяснял, как бедствуют представители малого бизнеса и обычные жители Алтайского края. Чего ждут потенциальные избиратели, что пообещал...
Алтапресс: «Бояться – моя работа»: Виктор Томенко поведал об опасном враге, росте зарплат и пустующих креслах в правительстве

Алтапресс: «Бояться – моя работа»: Виктор Томенко поведал об опасном враге, росте зарплат и пустующих креслах в правительстве

Горняк22
18 часов Ago
Антиковидные ограничения, медицинская помощь, туризм, инвестиции, зарплаты — вопросы на эти и многие другие темы задали журналисты губернатору Алтайского края Виктору Томенко в ходе...

Читать по теме:

ВТОПЕ: