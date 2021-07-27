Алтапресс: В центре Барнаула вместо скучной советской высотки появится здание с колоннами

Более 300 млн рублей направят краевые власти на большую реконструкцию 8-этажного здания в Барнауле, в котором расположены региональный минтранс, «Алтайавтодор» и арендаторы. Здание изменится и внутри, и снаружи, для отделки будут широко использовать изделия «Колыванской камнерезной фабрики», а на фасаде появятся колонны. Однако, как стало известно altapress.ru, подрядчик, определенный в ходе торгов, отказался исполнять госконтракт.

Здание в Барнауле на ул. Папанинцев, 105. altayrealt.ru

Без архитектурных изысков

8-этажное панельное здание с цокольным и техническим этажами в Барнауле на ул. Папанинцев, 105 (напротив бывшего магазина «Экспресс») построили в 1988 году — на исходе советского времени. В нем изначально «прописались» дорожники, и проект явно не предусматривал архитектурных изысков.

Многие кабинеты высотки до 2003 года занимал Институт водных и экологических проблем. Сегодня, кроме краевого минтранса, ее площади снимают мелкие арендаторы.

За 30 лет жизни здание, скажем так, устарело и обветшало. В конце 2018 года его внесли в список социально значимых объектов, которые капитально отремонтируют за счет краевого бюджета.

Здание в Барнауле на ул. Папанинцев, 105. Altapress.ru Будущее здания на ул. Папаннцев, 105. Проектная документация.

А в апреле 2021-го объявили торги, в ходе которых «Алтайавтодор» (как заказчик) намеревался найти подрядчика на масштабную реконструкцию. Начальная цена капремонта — 313 млн рублей.

Два цвета вместо грязно-серого

Капремонт предусматривал как внутренние, так и внешние изменения. Окна, двери, витражи, проходящие по фасаду коммуникации, сайдинг на первом этаже и декоративные элементы на фасадах демонтируют.

Первый этаж здания по главному фасаду дополнят колонны. В части колонн устроят водосточные трубы с крыши первого этажа. На первом этаже предусмотрен входной витраж. Крыльцо облицуют гранитом с устройством тактильной плитки.

Здание в Барнауле на ул. Папанинцев, 105. Altapress.ru Будущее здания на ул. Папаннцев, 105. Проектная документация.

Название «Министерство транспорта Алтайского края» в виде объемных букв нанесут на парапет козырька крыльца.

Здание изменит цвет. Сегодня оно скучного грязно-серого цвета. Проект капремонта предусматривает, что верхние этажи окрасят в два цвета, а первый и цокольный этаж отделают камешковой штукатуркой с выполнением небольших борозд в виде руста.

Тема интерьера: дороги

Изменения ожидают и интерьеры. Основной их темой стали дороги Алтайского края, указано в проектной документации. И при отделке заказчик рассчитывает на широкое использование возможностей «Колыванского камнерезного завода», принадлежащего Алтайскому крае в лице краевого минстроя.

Интерьеры здания на ул. Папанинцев сегодня. проектная документация.

Пол в вестибюле первого этажа будет выложен плитами габбро «Колыванского камнерезного завода» темно-серого цвета и гранитными плитами серого цвета с розовыми включениями полевого шпагата.

Стены вестибюля покроют декоративной штукатуркой и частично облицуют стеклянными панелями из закаленного, окрашенного стекла. Отдельные участки стен отделают колыванской яшмой — предусмотрено мозаичное панно размерами примерно 2,9−2,5 метров на 3,3−2,6 метров.

Заказчик также предусмотрел утепление фасадов и замену части инженерной инфраструктуры.

Проект модернизации офисного здания на ул. Папанинцев. altayrealt.ru/ Проект модернизации офисного здания на ул. Папанинцев. altayrealt.ru/ Проект модернизации офисного здания на ул. Папанинцев. altayrealt.ru/

Отказался от исполнения

Победителем торгов, прошедших в конце мая, признали фирму из Кемерова «Монтажэнергострой», принадлежащую (через «Энергетическую инвесткомпанию») известной на Кузбассе бизнес-леди Ольге Макиной. Фирма предложила реконструировать за 304,9 млн рублей.

На втором месте — «Инженерная компания» из Барнаула (учредитель и гендиректор Александр Жуйков). Ее предложение — 311,8 млн рублей.

Однако, как оказалось, «Монтажэнергострой» отказался от исполнения контракта. В середине июля «Алтайавтодор» подал иск о признании отказа незаконным. Но через неделю сам отказался от иска. Заключат ли дорожники госконтракт со вторым участником торгов или кузбасские бизнесмены передумали, станет ясно в ближайшее время.

Завершить реконструкцию надо было не позднее 20 декабря 2022 года. На сегодня следов начала работ не видно. А в документах госзакупки контракт фигурирует как подписанный.

Здание гимназии Будкевич. Altapress.ru.

Какие еще объекты в Барнауле будут перестраивать

1. Здание краеведческого музея на ул. Ползунова, 46. Его планируется реставрировать и реконструировать. В частности, здание прирастет дополнительной площадью в 600 кв. метров — новое двухэтажное здание возведут во дворе музея и свяжут его с основным. Предполагается обеспечить музей возможностью использования мультимедийных технологий. Начальная цена работ 243 млн рублей. Источник — краевой бюджет. Подрядчик еще не определен.

2. Здание военно-исторического отдела краеведческого музея на пр. Комсомольском, 73-б (это объект культурного наследия «Городская больница»). Начальная цена работ — 174,5 мон рублей. Источник — краевой бюджет. Подрядчик не определен.

3. Концертный зал алтайского музыкального колледжа, где когда-то был клуб «Зебра» (выходит на ул. Папанинцев). На первом этапе входной узел концертного зала демонтируют. А затем возведут новый зал. Общие затраты на реконструкцию колледжа — 320 млн рублей. Подрядчик — компания «Век-Строй».

4. Деревянное здание «Гимназия Будкевич» на пр. Красноармейский, 14. Его намерены реставрировать и приспособить под нужды находящихся здесь мастерских и студий. Стоимость работ 6 млн рублей. Подрядчик — фирма «Фалькон».

Алтапресс