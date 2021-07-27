Алтапресс: Страсти гербовы. Зачем Барнаулу хотят нарисовать новый символ

Новый герб появится у Барнаула. Сомнений в этом нет, поскольку городские власти однозначно заявили о намерении актуализировать символ краевой столицы. Редакция altapress.ru решила разобраться, зачем городу новый герб и насколько вообще данный вопрос требует столь скорого разрешения.

Ограда Центрального парка. Олег Богданов

Конь раздора , или зачем Барнаулу новый герб

Вопрос о том, что барнаульский герб не соответствует геральдическим стандартам, поднимается уже не в первый раз. Сегодня власти краевой столицы, говоря о том, почему необходимо менять городскую символику, апеллируют к тому, что еще в 2019 году на координационном совещании у сибирского полпреда президента было дано поручение завершить процедуру регистрации официальных символов городских округов в государственном геральдическом реестре.

Вот тут-то и возникла проблема — в нынешнем варианте герб Барнаула не может быть зарегистрирован в данном реестре.

Юрий Еремеев,

заместитель главы администрации Барнаула:

Администрацией города были направлены запросы в Геральдическую комиссию при губернаторе Алтайского края, в Геральдический совет при президенте РФ для получения консультаций и рекомендаций по вопросу подготовки документов. В соответствии с официальным письмом Геральдического совета при президенте РФ в адрес администрации города стало понятно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях в Государственный геральдический регистр Российской Федерации внесены быть не могут ни при каких обстоятельствах, так как нарушают современные требования геральдики.

Юрий Еремеев. «Единая Россия».

Факт

Исходя из рекомендаций Геральдического совета при президенте РФ, для регистрации герба Барнаула необходимо исключить изображение коня, поскольку это животное на зеленом поле обозначало принадлежность Барнаула к Томской губернии. Кроме того, для определения Барнаулу статуса столицы региона необходимо правильное использование обрамления — фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент.

Процесс перемен в символике города прокомментировал и глава краевой столицы Вячеслав Франк. Очевидно, понимая, что нынешний герб прочно укоренился в сознании барнаульцев, градоначальник подчеркнул, что изменения возлагают на власти большую ответственность.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Это большая ответственность — решение изменить герб города. Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане.

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

Для решения геральдического вопроса в городе создана специальная общественная комиссия. Разработкой эскизов нового герба займется Алтайское отделение Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия».

Между привычкой и требованием времени

По словам вице-спикера Барнаульской городской думы Сергея Струченко, замена герба — вынужденная необходимость.

Сергей Струченко,

заместитель председателя БГД:

Люди давно привыкли к тому гербу, который у Барнаула есть сейчас. Но, с другой стороны, есть рекомендации экспертного сообщества -специалистам, действительно, виднее. Но отношение к изменениям, конечно, неоднозначное.

Сергей Струченко. Дмитрий Лямзин

Собеседник выразил надежду на то, что профильная комиссия, которой поручено разработать план мероприятий по изменению городской символики, сумеет найти правильные подходы.

Также народный избранник добавил, что уже сейчас звучат интересные варианты и предложения по новому гербу Барнаулу — например, заменить коня на медведя.

«Почему бы и нет? Медведь в Барнауле давно является неофициальным символом города. Думаю, это вполне интересная идея. Поэтому следует подождать предложений относительно предлагаемых изменений», — добавляет вице-спикер БГД.

Отреставрированного медведя вернули на улицу Мало-Тобольскую. Барнаул, 2 апреля 2018 года. barnaul.org

Вдалеке от реальных проблем

А вот лидер фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых, говоря о намечающейся дискуссии по поводу герба краевой столицы склонна полагать, что этот вопрос вообще далек от реальных проблем горожан.

Оксана Молодых,

лидер фракции «Справедливая Россия» в БГД:

Мы активно работаем с избирателями и каждый день видим, с какими проблемами они сталкиваются — где-то нет воды, кому-то не хватает пенсии, всех заботит рост цен. И вопрос о будущем герба Барнаула — это точно не то, что сегодня в первую очередь интересует горожан.

Оксана Молодых. Анна Зайкова

Также собеседница делает акцент на том, что в Барнауле если в публичное поле и вбрасываются какие-либо вопросы, то они, как правило, являются безболезненными для власти.

Ситуация с гербом города, по мнению Оксаны Молодых, как раз вписывается в эту канву.

Иными словами, выносят на повестку не острые темы — будь то проблемы с градостроительством, созданием зеленых зон или отсутствием прямых выборов мэра, — а куда менее значимые для горожан вопросы.

Ограда Центрального парка. barnaul.org

Оксана Молодых,

лидер фракции «Справедливая Россия» в БГД:

Все это говорит о том, что по большому счету, власти вообще мало есть что предложить гражданам на обсуждение, чтобы это не ударило по самой же власти.

Попытка заменить прошлое

Вопрос об изменении герба является многослойным и весьма сложным, полагает политолог Михаил Литвинов. По мнению собеседника, если и заниматься решением проблемы, то подходить к этому следует очень обстоятельно.

Михаил Литвинов,

политолог:

Герб Барнаула, как, впрочем, и герб Алтайского края, отражают в себе большой исторический пласт, без которого бы не было ни Барнаула, ни Алтайского края. В этой связи возникает вопрос — на что поменять историю?

Михаил Литвинов. vk.com.

Собеседник отмечает, что потенциально новый герб города может нести в себе нечто актуальное, которое связано с настоящим города.

Михаил Литвинов,

политолог:

Но, очевидно, что это настоящее должно иметь реальную перспективу. А что это может быть? С наскока такой вопрос не решить.

Кроме того, Михаил Литвинов высказал недоумение тем, почему вопрос об изменении герба остро встал именно сейчас.

Ограда Центрального парка. Олег Богданов

«Что такого произошло летом 2021 года, чтобы внезапно начать решать эту проблему? Мне это непонятно. Логичным кажется, что сначала должен быть сформирован общественный запрос на это, а уже потом надо искать пути решения», — добавил собеседник.

В этой связи напомним, что на сайте altapress.ru проводится опрос на тему, как вы относитесь к перспективе изменения городского герба.

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