Алтапресс: Благословенная вода: как барнаульцы спасались от аномальной жары. Пляжный фоторепортаж altapress.ru

Аномальная жара, установившаяся в Алтайском крае, на минувших выходных достигла своего пика. В разгар зноя барнаульцы потянулись на пляжи.

Барнаульцы отдыхают на пляже. Дарья Беркетова.

Суббота и воскресенье выдались действительно жаркими, а поэтому большое количество людей в популярных местах купания никого не удивляло.

Горожане с удовольствием отдыхали, как на разрешенном пляже на острове Помазкин, так и на «диком» берегу неподалеку от строительного гипермаркета «Леруа Мерлен».

Алтапресс