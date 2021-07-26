Алтапресс: «Все хотят знать про руки-базуки»: главный человек в алтайском бодибилдинге рассказал о громких победах, тренерах и обветшавших ДК

В 2021 году Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу впервые прошел в концертном зале «Сибирь». Для федерации этого вида спорта данный факт — важное достижение. По словам ее председателя Дениса Капустина, барнаульские дома культуры совсем не приспособлены для проведения спортивных шоу, а проводить их федерация намерена. Чем сейчас живет алтайский бодибилдинг, Денис Капустин рассказал в интервью altapress.ru.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

«Чувствуется командная работа , стабильное финансирование»

— Может быть , вы меня поправите , но есть ощущение , что расцвет алтайского бодибилдинга был лет 10 назад. На ваш взгляд , на каком этапе развития он сейчас находится?

— При ответе на этот вопрос важно точно знать по каким параметрам мы оцениваем развитие. В нынешнем сезоне, несмотря на пандемию, отмену соревнований и другие форс-мажоры, алтайские спортсмены показали отличные результаты.

Артем Андреев в номинации «Классический бодибилдинг» стал чемпионом Европы. В более тяжелой категории он же занял второе место.

Барнаулец Евгений Голошубов, единственный из российских представителей пляжного бодибилдинга, стал вторым на Чемпионат Европы в своей ростовой категории. Надежда Каширина также показала потрясающие результаты.

Евгений Голошубов взял серебро на чемпионате Европы по бодибилдингу. www.instagram.com/goloshubovevgeny/

За последнее десятилетие в Алтайском крае три спортсмена выполнили нормативы «Мастер спорта международного класса», восемь стали мастерами спорта России.

— Как еще можно объективно оценить состояние вашего вида спорта?

— У спортсменов есть возможность по обоюдному согласию сторон переходить из одной федерации в другую. Так вот, из других регионов к нам приходят много ребят. Говорят, что в Алтайском крае чувствуется командная работа и есть стабильное финансирование. Далеко не все регионы могут этим похвастаться.

— Насколько сейчас сильно любительское движение в бодибилдинге , и что людей к нему подталкивает?

— Тут надо разделять бодибилдинг как спорт, участники которого являются локомотивом для любителей, и непосредственно фитнес-индустрию. Оба направления успешно развиваются и не являются конкурентами. Хотя некоторые мои коллеги с этим мнением не согласны.

Денис Капустин фото предоставлено Федерацией бодибилдинга АК

Количество посетителей тренажерных залов, безусловно, растет, как и количество самих спортивных заведений, которые остаются наполненными.

«Наша „подпитка“ — это вдохновленные любители»

— Каков сейчас вектор развития алтайского бодибилдинга? Куда вы движетесь?

— Главная цель — привлекать в наш вид спорта новых людей, как говорится, вливать новую кровь. К сожалению, у нас есть проблемы с массовостью. Спортсменов, желающих участвовать в соревнованиях, не так много.

Тренерам приходится убеждать и всячески вовлекать перспективных ребят в бодибилдинг.

— Любой вид спорта обычно подпитывается молодыми кадрами и держится на детском спорте. Как у вас это происходит? И можно ли ребенка отдавать в бодибилдинг?

— Наша «подпитка» — это вдохновленные любители, которые мечтают о победах. Сейчас много приходит девушек 25−30 лет, которые успешно выступают в категории фитнес-бикини. Они очень эстетично выглядят, за их успехами поклонники следят в соцсетях. Это современные спортивные леди.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Что касается детей, то для них есть специальная категория «Детский фитнес». В России существуют несколько сильных школ, которые его развивают.

В Иркутской области работает уникальная детско-юношеская школа «Атланты», специализирующаяся по данному направлению. Там не просто тренируют детей, а разрабатывают под них отдельные методики. Основатель школы Юрий Сизых сам придумал и собрал более 400 уникальных тренажеров.

Хотелось бы, конечно, чтобы в каждом регионе были такие школы, пока же в России их единицы.

«Квалифицированных тренеров приходится выкристаллизовывать»

— Есть ощущение , что построению тела сейчас учат все подряд. Соцсети наполнены объявлениями — «не можешь похудеть , я объясню , как». Чем отличается хороший тренер от плохого?

— Есть два критерия. Первый — хороший тренер всегда учится. Бодибилдинг, как вид спорта, невероятно наукоемкий. Здесь помимо общей методики надо знать основы эндокринологии, биохимии, биомеханики. Сейчас наблюдается тенденция, когда спортсмены других видов идут за помощью в оптимизации работы своего организма к тренерам по бодибилдингу.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу-2018. Ирина Пергаева

Второй критерий даже важнее первого — хороший тренер любит помогать людям быть здоровее и красивее. Он получает удовольствие от результата. Заинтересованного тренера спутать сложно, у него глаза горят, ему хочется работать.

К сожалению, встречаются и другие экземпляры. Иногда приходится слышать такое: «Мне перекантоваться надо пару месяцев, возьмите тренером». Такой подход к делу я не принимаю.

— Почти в каждом виде спорта говорят , что с квалифицированными тренерскими кадрами проблемы. У вас такое есть?

— Конечно, есть. Квалифицированных тренеров приходится выкристаллизовывать. Но могу заверить, они будет всегда хорошо зарабатывать, даже в самые тяжелые времена без заработка не останутся.

Человек должен получать кайф от самого процесса, тогда деньги обязательно придут. В ином случае хорошим тренером будешь только на фотографиях в Instagram.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

— Раньше бодибилдинг существовал в подвалах. Потом начали появляться в Алтайском крае фитнес-центры , в том числе и элитного уровня. Как бы вы оценили нынешнюю инфраструктуру? Чего не хватает для серьезного развития?

— Сама инфраструктура в нашем виде спорта играет не первостепенную роль. Есть примеры в России, когда из стареньких тренажерных залов в большом количестве выходят чемпионы. И люди туда идут именно за результатом, потому что хотят работать с квалифицированными специалистами.

Безусловно, с появлением современных и комфортных фитнес-центров увеличилось количество спортсменов-любителей. Я полагаю, что со временем эту общую массовость можно конвертировать в массовость соревновательную при условии, что будут заинтересованные тренеры, готовые в этом процессе участвовать.

«Для алтайского бодибилдинга — сумма неподъемная»

— Не обижайтесь , но те чемпионаты по бодибилдингу , на которые я приходила , оставляли унылое впечатление. Людей не много , антураж ДК моторостроителей не впечатляет. Как сделать такие мероприятия яркими?

— В России есть регионы-законодатели мод по проведению подобных соревнований — это Красноярск и Санкт-Петербург. В Красноярске это настоящее шоу, с красочными зрелищными сценами, LED-экранами, световыми эффектами.

На эту площадку приходят спортсмены паурлифтинга, кроссфита, силового экстрима.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Даже весной в период пандемии в Красноярске прошел невероятный по своим масштабам турнир с огромных количеством приглашенных звезд. Бюджет такого мероприятия порядка 27 млн рублей.

Для алтайского бодибилдинга — сумма неподъемная, но мы тоже стараемся не отставать.

Весной 2021 года при поддержке правительства региона провели Чемпионат по бодибилдингу в здании концертного зала «Сибирь». Это помещение подходит гораздо больше, чем любой городской дом культуры. Что скрывать, ДК — это уже прошлый век.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Билеты на Чемпионат края зрители раскупили за четыре дня.

— В нынешнем году в крае прошло несколько действительно статусных спортивных событий. Есть ли шанс , что и в бодибилдинге состоится нечто подобное?

— В 2021 году мы больше ничего не планируем — команда наших спортсменов будет выезжать на соревнования в другие регионы. В следующем году в планах федерации получить право проведения Чемпионата Сибирского федерального округа. Удастся или нет, пока вопрос.

В этом плане есть определенная очередность. Некоторые регионы много лет не принимали данные соревнования.

«Руководство минспорта всегда идет на встречу»

— Каков сейчас бюджет алтайского бодибилдинга?

— В последние годы, учитывая все заслуги и победы, финансирование нашего вида спорта со стороны профильного министерства выросло. Руководство минспорта всегда идет на встречу и по мере необходимости увеличивает бюджет. Эти деньги идут на поездки к месту официальных соревнований, наградной фонд и аренду помещений для проведения турниров.

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу — 2021. фото предоставлено Федерацией бодибилдинга АК

Дополнительно к бюджету минспорта мы привлекаем средства спонсоров. В 2021 году общая сумма вышела за рамки 1 млн рублей. Только на проведение одного турнира в Барнауле требуется порядка 500−600 тыс. рублей.

— Насколько спонсоры сейчас готовы участвовать в развитии вашего вида спорта? Получается ли собирать внебюджетку?

— Конечно. Спонсоры — это, как правило, наши друзья, единомышленники, которые хотят помочь, вдохновлены победами наших спортсменов. Могу сказать, эти компании не всегда связаны с отраслью спорта.

Специальный вопрос

— Складывается ощущение , что у современного человека есть огромный выбор различных активностей. Все популярнее становятся циклические виды спорта — бег , велосипед , лыжи , триатлон. Чувствуете ли вы эту конкуренцию?

— Конкуренции как таковой нет. У нас тренируется большое количество людей, которые занимаются и другими видами спорта. Бодибилдинг в этом плане никоим образом не мешает, а даже наоборот приветствует некую мильтиспортивность.

О чем еще рассказал собеседник

Правда ли , что все культуристы мягко говоря , недалекие люди?

Среди бодибилдеров есть уникальные разносторонне развитые личности, с которыми за счастье даже просто общаться. Увы, стереотип о недалекости культуристов раздувают СМИ. Каждый год у нас появляются новые чемпионы мира и чемпионы Европы, но о них никто не рассказывает. Зато по телевизору показывают дурачка, который закачал себе в руки подсолнечное масло. Вот и получается, что все хотят знать про «руки-базуки» и судят о бодибилдинге по таким неадекватным людям.

Правда ли , что культуристы зациклены на своей внешности?

Отчасти да. Меня иногда спрашивают, какие бывают хронические заболевания в бодибилдинге. Я на это отвечаю: «Нарциссизм». Понятно, что если бы спортсменам было наплевать на свою внешность, они бы в наш вид спорта не приходили.

Правда ли , что бодибилдеры , переставая заниматься , быстро «сдуваются»?

Это нормальный физиологический процесс. Длительные паузы в тренировках приводят к тому, что бодибилдер возвращается к своему исходному физическому состоянию. В циклических видах спорта при многочасовых тренировках происходит выброс большого количества гормона кортизола. Когда спортсмен-циклик перестает тренироваться, велик шанс того, что он наберет лишний вес, даже если раньше такой предрасположенности у него не было. В бодибилдинге такой реакции организма нет.

Досье

Денис Васильевич Капустин родился в 1980 году. В первый раз пришел в тренажерный зал в 1994 году в возрасте 14 лет. Его соревновательный дебют состоялся весной 1998 года на открытом чемпионате Алтайского края.

В течение следующих семи лет он участвовал во многих турнирах регионального уровня. После окончания строительного колледжа Денис работал мастером на стройке.

Александр Барбашин и Денис Капустин. altaisport.ru

Затем организовал собственную строительную бригаду и начал заниматься предпринимательской деятельностью. Но когда поступило предложение занять место инструктора в тренажерном зале, не задумываясь, согласился.

Так в 2007 году началась его карьера профессионального тренера. На сегодняшний день Денис подготовил более 300 спортсменов-бодибилдеров.

С 2010 года он возглавляет «Федерация бодибилдинга Алтайского края». Является членом президиума, заместителем председателя судейского комитета и членом тренерского совета Российской федерации бодибилдинга. В 2008 году Денис основал сеть фитнес клубов «Hardcore Gym», которой продолжает руководить.

Алтапресс