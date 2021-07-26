ГОРНЯК22 26.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Без коня я — не я. Как вы относитесь к изменению герба Барнаула: опрос altapress.ru

Горняк22
1 час Ago

Герб Барнаула изменится в обозримой перспективе — соответствующее решение было принято городскими властями на минувшей неделе. Редакция altapress.ru в этой связи решила выяснить, как читатели относятся к тому, что краевая столица обретет новую символику.

Старый герб Барнаула. Фото Михаила Полубедова, газета "Вечерний Барнаул"

Напомним, необходимость изменить герб города связана с тем, что в современной версии его нельзя внести в Государственный геральдический регистр РФ.

Согласно рекомендациям Геральдического совета при президенте России, для регистрации барнаульского герба необходимо исключить коня. Дело в том, что серебряный конь на зеленом поле обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии, что, конечно. Сегодня не соответствует нынешним реалиям.

Поэтому городскими властями принято решение создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб краевой столицы и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации «Сибирская Геральдическая Коллегия» поручено разработать эскизы герба с учетом замечаний и требований. Жителям же краевой столицы предложат выбрать лучший эскиз.

Свое мнение об изменении герба Барнаула вы можете высказать в нашем опросе.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Водители на «мажорных» автомобилях не поделили дорогу в центре Барнаула

Алтапресс: Водители на «мажорных» автомобилях не поделили дорогу в центре Барнаула

Горняк22
1 час Ago
Вечером 25 июля в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя произошло столкновение трех автомобилей. В Барнауле столкнулись элитные автомобили Инцидент Барнаул Аварийную...
Алтапресс: Благословенная вода: как барнаульцы спасались от аномальной жары. Пляжный фоторепортаж altapress.ru

Алтапресс: Благословенная вода: как барнаульцы спасались от аномальной жары. Пляжный фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
1 час Ago
Аномальная жара, установившаяся в Алтайском крае, на минувших выходных достигла своего пика. В разгар зноя барнаульцы потянулись на пляжи. Барнаульцы отдыхают на пляже. Дарья...
Алтапресс: «Все хотят знать про руки-базуки»: главный человек в алтайском бодибилдинге рассказал о громких победах, тренерах и обветшавших ДК

Алтапресс: «Все хотят знать про руки-базуки»: главный человек в алтайском бодибилдинге рассказал о громких победах, тренерах и обветшавших ДК

Горняк22
1 час Ago
В 2021 году Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу впервые прошел в концертном зале «Сибирь». Для федерации этого вида спорта данный факт — важное достижение....
Алтапресс: Байки из 90-х. Как в «лихие» годы прокуратура воевала с крупным барнаульским ритейлером, депутатами и банкиром

Алтапресс: Байки из 90-х. Как в «лихие» годы прокуратура воевала с крупным барнаульским ритейлером, депутатами и банкиром

Горняк22
1 час Ago
Лихие, святые, период беззакония и время невероятных возможностей, годы распада и, наоборот, созидания — как только ни называют 1990-е годы. Все определения, скорее...
Алтапресс: Фенобарбитал нашли в крови парня, на рассвете сбившего насмерть женщину в Барнауле

Алтапресс: Фенобарбитал нашли в крови парня, на рассвете сбившего насмерть женщину в Барнауле

Горняк22
1 день Ago
В крови 20-летнего барнаульца, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, обнаружили угнетающий нервную систему сильнодействующий препарат, сообщает «КП-Барнаул». Автомобиль. Водитель. Руль. СС0...

Читать по теме:

ВТОПЕ: