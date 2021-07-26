Алтапресс: Байки из 90-х. Как в «лихие» годы прокуратура воевала с крупным барнаульским ритейлером, депутатами и банкиром

Лихие, святые, период беззакония и время невероятных возможностей, годы распада и, наоборот, созидания — как только ни называют 1990-е годы. Все определения, скорее всего, справедливые. Но верно и то, что это была школа, в которой миллионы людей осваивали правила и законы новой жизни. Юристы в судах брали в руки Гражданский кодекс и зачитывали судьям статьи, на которые ссылались. Прокурор начинал понимать, что может проиграть неизвестно откуда взявшемуся частнику. А депутаты узнавали, что даже из благих намерений не должны нарушать законы. Об этом — несколько историй тех лет.

Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Михаил Хаустов

Скандал с крупным торговым центром

Приватизация госимущества многим в те годы казалась несправедливой. Ну, как же: строили все — а досталось кучке приближенных к власти персонажей.

И, надо сказать, алтайская прокуратура, которую возглавлял в те годы Юрий Параскун, не раз пыталась вмешаться в процесс разгосударствливания. Но, конечно, возражения у нее вызывало не отсутствие справедливости, а нарушение закона.

История с торговый центром «Норд-Вест», что на пр. Ленина, 155, — это маленький, но все же характерный эпизод войн тех лет.

Объект недвижимости, в котором сегодня находится этот известный торговый центр, когда-то принадлежал моторному заводу. А потом перешел в частные руки — его продали. Сделку купли-продажи и попытался оспорить в арбитражном суде прокурор края.

Торговый центр «Норд-Вест». Анна Зайкова

Прокуратура делает первый ход

В 1988 году, еще при советской власти, моторный завод начал строить 12-этажные высотки на пр. Ленина, 155 с встроенно-пристроенными помещениями — их хотели отдать под магазины, парикмахерские и все такое.

После крушения СССР, в декабре 1991 года, завод продал помещения фирме «Корал» за 5,5 млн рублей. Та деньги заплатила и обязалась достроить помещения и эксплуатировать их в соответствии с проектом. Кстати, продали их за пару недель до преобразования завода в акционерное общество.

Но на момент продажи завод был еще государственным предприятием. И в прокуратуре считали: госпредприятие продало объект, не имея на то права. В 1999 году прокуратура подала иск о признании сделки купли-продажи недействительной.

Ваучер. Altapress.ru

На заводе заявили, однако, что строили недвижимость на свои средства и на кредиты. Кредиты вернули (вот документики). Значит, это имущество — собственность трудового коллектива и предприятия, заявил на суде представитель завода. К тому же есть закон «О предприятиях» — и он разрешает таким имуществом распоряжаться.

Первая инстанция поддержала прокурора — ведь это была сделка по приватизации, А приватизацией мог заниматься только комитет по госимуществу, чего в данном случае не было. В мае 1999 года договор купли-продажи признали недействительным.

Но апелляция, а затем и окружной суд решение изменили и прокурору отказали. Хотя в те годы часто говорили, что вы играть у государственных структур почти невозможно, частник все же победил.

Суд. Pixabay.com

Вторая попытка

Интересно, что вернуть помещения надо было не заводу, который к тому времени акционировался, а государству. Но даже если бы в споре победил прокурор, вернуть государству эти объекты в конце 1990-х было уже проблематично.

В 1996 году фирма «Корал» вошла в состав акционерного общества «Концерн СВ». И передала ему незавершенку в качестве уставного взноса. Вскоре «Концерн СВ» официально зарегистрировал помещения за собой. Взять с «Корала» уже было нечего.

Тогда прокуратура подала иск уже к «Концерну СВ» и снова попыталась вернуть помещения государству — истребовать их из чужого незаконного владения. Но — суд ей отказал. К этому времени «Норд-Вест» уже был современным торговым центром — одним из самых крупных в Барнауле.

Барнаульский аэропорт. Лариса Васильева

Самолетный скандал

1990-е годы, как известно, были временем экономического кризиса. Но один большой кризис складывался из тысяч маленьких. Одна из таких трагедий связана с Барнаульским авиапредприятием. В 1990-е годы оно попало в штопор. А добила его история с самолетами.

В самом начале 1990-х предприятие взял кредит в знаменитом в те годы банке «Горный Алтай» — им руководил Рашит Губайдуллин. Деньги взяли на покупку самолетов ИЛ-86ТД. Но кредиты предприятие, увы, не вернуло.

В декабре 1995 года судебные исполнители Индустриального райсуда «изъяли» два самолета у авиапредприятия, и передали их банку, о чем составили акт. Забрать самолеты! Это был настоящий скандал.

Ил-76. wikimedia.org

Был беспроцентный , стал под 200%

Вот как воспринимал эту историю один из бывших сотрудников авиапредприятия Валерий Токаренко — свой взгляд на события он описал в книге «Игра в самолетики».

Руководство авиапредприятия возлагало на покупку этих самолетов большие надежды по зарабатыванию денег. А пока было потрачено много средств на привлечение летного состава из других авиапредприятий. Был переучен технический состав. Мы первыми в управлении получили право выполнять трудоемкие регламенты на зависть толмачевцам. Во всем этом огромная заслуга руководителей авиапредприятия и АТБ, — писал Токаренко.

По мнению автора, все было поставлено на эти самолеты, но их покупка и уничтожила авиапредприятие.

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

Предприятию был выделен государством беспроцентный кредит на покупку трех новых транспортных самолетов Ил-76 на Ташкентском авиазаводе. Но по непонятным причинам этот кредит свернул с дороги, затем прошел через банк «Горный Алтай», и из него вышел для нас уже под 200% годовых! — утверждал он.

В решения суда, впрочем, была указана ставка: не менее 83%. Но это не противоречит утверждению Токаренко: ведь 200% — это точно не менее 83. Как бы там ни было, но кредит предприятие не потянуло, а за просрочку начислялась еще и пеня 80%. Жаловались всюду — но бесполезно.

Суд отказали прокурору

Скандал этот был длинный, шумный и долгоиграющий. Прокуратура попыталась вернуть самолеты через суд. В арбитраже она заявила, что судебные исполнители нарушили закон — имущество не было предварительно описано и арестовано, утверждал прокурор. Переданное банку имущество не выставляли на продажу. Прокурор края требовал признать недействительным акт приема-передачи самолетов.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Судебный процесс был резонансным, на заседания ходил сам банкир Губайдуллин. На суде выяснилось, что Минтранс России уже выдал банку свидетельства о регистрации гражданских воздушных судов и тем самым узаконил право собственности банка на самолеты.

Судебные исполнители на суде объяснили, что ни банк, ни авиапредприятие не согласились заплатить за экспертизу стоимости самолетов — из-за этого они не могли выставить их на торги. Самолеты они предлагали авиапредприятиям Омска, Новосибирска и Красноярска — но те даже не ответили. Так что имущество передали по балансовой стоимости и по соглашению сторон.

В общем, судьи прокурору отказали. Он пошел судиться дальше, и только в третьей, кассационной, инстанции выяснилось: спор надо рассматривать не в арбитраже, а в общем суде. СМИ тех лет сообщали, что позже, уже в ходе банкротства авиапредприятия, самолеты ему вернули!

Споттинг в барнаульском аэропорту. Александр Комков.

Так и умерло предприятие

Но еще до банкротства авиапредприятия случился еще один самолетный скандал. Вскоре после изъятия самолетов банк «Горный Алтай» рухнул и сам начал банкротиться. Конкурсный управляющий банка нашел самолетам арендатора — московскую авиакомпанию «Полюс».

Но теперь уже банк-банкрот оказался должен Барнаульскому авиапредприятию за обслуживание. И в один прекрасный день авиапредприятие не выпустило самолеты из аэропорта до погашения долга. Но это была уже агония. В том же 1998 году авиапредприятие накопило большие долги перед сотрудниками, у него начали снова изымать самолеты.

Так и умерло Барнаульское авиапредприятие, потеряв весь свой парк самолетов и вертолетов порядка 100 бортов, — писал Токаренко.

Затем на базе аэропортового имущества было создано авиапредприятие «Алтай». Но своего самолетного парка у него уже нет.

90-е.

Скандал с национализацией

Подобные истории, понятно, не вселяли уверенность в том, что российское правительство взяло правильный экономический курс. Недоверие к нему в те годы не раз демонстрировали проявляли краевые депутаты. В 1999 году они приняли постановление, которое в прокуратуре (да и в суде) интерпретировали как национализацию нефтебаз и заправок. Ни много, ни мало.

Документ родился не на пустом месте. В тот момент началась реструктуризация «Нефтяной компании „Роснефть“ и „Алтайнефтепродукт“ — по сути, крупная компания поглощала мелкую. И депутаты узнали, что нефтяники взялись за дело всерьез и вознамерились сократить количество нефтебаз и АЗС в крае.

Это, считали депутаты, нанесет значительный ущерб экономике. И тогда они решили забрать ненужное нефтяникам имущество — то есть речь не шла обо всех объектах компании.

Владимир Баварин и Александр Назарчук. Михаил Хаустов

В марте 1999 года тогдашний спикер АКЗС Александр Назарчук подписывает постановление: принять в госсобственность Алтайского края нефтебазы и АЗС, находящиеся на территории края и ликвидированные в ходе реструктуризации (в приложении перечислялись 17 ликвидируемых и 7 законсервированных нефтебаз).

При этом депутаты посоветовали администрации края депутаты создать на основе ликвидируемых нефтебаз унитарное предприятие, а властям в районах — организовать их охрану. Нефтяникам же отправили бумагу — дескать, передаем ваше добро в госсобственность.

В НК „Роснефть-Алтайнефтепродукт“ весть об этом восприняли без восторга. А прокурор края с подходом депутатов не согласился и подал иск в суд.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Эмоции не помогли

Прокурор заявил, что собственником имущества является „Роснефть-Алтайнефтепродукт“. Обращение в госсобственность (то есть национализация) должна проводиться в соответствии со статьей 303 Гражданского кодекса — то есть стоимость имущества и убытки надо возместить. Но ничего этого постановление не предусматривало.

Нефтяники на суде завили, что заксобрание превысило полномочия и вмешивается в оперативную деятельность компании. Представитель же депутатов объяснил, что АКЗС руководствуется целесообразностью, а обеспечение нефтепродуктами имеет исключительно важное для региона значение. Но эмоции не помогли.

Отчуждение может производиться только по решению суда, а для государственных нужд — только при условии предварительного равноценного возмещения», — написали судьи.

Постановление депутатов признали недействительным 11 мая 1999 года. 28 мая депутаты его оперативно отменили.

Алтапресс