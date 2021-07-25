Алтапресс: Фенобарбитал нашли в крови парня, на рассвете сбившего насмерть женщину в Барнауле

В крови 20-летнего барнаульца, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, обнаружили угнетающий нервную систему сильнодействующий препарат, сообщает «КП-Барнаул».

Автомобиль. Водитель. Руль. СС0

Напомним, ДТП произошло 4 июля около четырех часов утра — на пересечении улиц Попова и Антона Петрова.

31-летняя женщина с мужем шла по пешеходному переходу, два автомобиля остановились, а третий сбил ее на полном ходу.

Родственники погибшей рассказали, что в крови водителя обнаружили сильнодействующий препарат.

«Пришли заключения экспертов. В крови у водителя нашли фенобарбитал. По заключению автотранспортной экспертизы, он двигался со скоростью не менее 109 кмч, и к этому можно смело накинуть 10 км, так как он тормозил о бордюрный камень», — сообщил собеседник издания.

Фенобарбитал относится к группе барбитуратов. Частично он содержится в корвалоле, вместе с тем препарат может оказывать влияние на способность к управлению транспортом.

Изначально водителя Toyota Corolla обвинили в «нарушении ПДД, повлекшем смерть человека». После экспертизы в деле появилось «состояние опьянения».

Барнаульцу грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее эксперты назвали самых распространенных «врагов» для водителей — кодеин и фенобарбитал.

Алтапресс