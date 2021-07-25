Алтапресс: Жара под +35 градусов ударит по Алтайскому краю в день ВМФ

Знойная погода ожидается в Алтайском крае 25 июля, когда страна празднует день Военно-морского флота.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021. Анна Зайкова. Altapress.ru.

Дневные температуры в региона составят +29…+34 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер южный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +29…+31 градуса. Ветер южный 3−8 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

Алтапресс