Алтапресс: Герб Барнаула и альтернативы: медведь будет бежать вместо коня, или марал

В Барнауле разработают несколько вариантов нового герба города, а горожанам предложат выбрать наилучший, сообщает ГТРК «Алтай».

Ограда Центрального парка. Олег Богданов

Ранее стало известно, что герб и флаг Барнаула в их современных версиях не получается внести в Государственный геральдический регистр РФ.

Необходимо исключить один из главных символов — бегущего серебристого коня, поскольку он обозначает принадлежность Барнаула к Томской губернии.

Именно конь — как дань Томску — не позволяет внести герб в регистр, так что «нелегальный символ» не получится поместить на новую стелу.

«В связи с тем, что мы сейчас не являемся частью губернии Томской, никакого отношения к ней не имеем, нужно просто по геральдическим традициям убрать из герба города Барнаула, которым является доменная печь с изображением на фоне гор, серебряного коня», — пояснил председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии Сергей Чеков.

Профессиональные геральдисты уверены, что новому гербу не помешает добавить ленты, постамент, гербодержателей и изменить цвета.

«Символом Барнаула вместо томского коня может стать медведь или марал», — сообщили «Вести. Алтай».

Геральдической коллегии предстоит разработать несколько вариантов нового герба, а барнаульцам предложат выбрать лучший.

Накануне глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что решение об изменении герба — это большая ответственность, поскольку каждый житель должен гордиться новым символом.

Алтапресс