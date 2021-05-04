ГОРНЯК22 04.05.2021
Барнаул

Алтапресс: У троих барнаульцев подозревают сибирский клещевой тиф

Горняк22
8 часов Ago

Три случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых жителей Барнаула зарегистрировал алтайский Роспотребнадзор. Всего в городе с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 90 человек, в том числе 28 детей.

Обработка от клещей в Барнауле. barnaul.org

У 2, 6% клещей, снятых пострадавшими, специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» выявили вирус клещевого энцефалита.

Всем людям, кто принес зараженных клещей, введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет. Также не зарегистрировано случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Роспотребнадзор отметил, что пик активности опасных насекомых прогнозируется в мае.

«Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты). Их применение существенно снижают риск присасывания клещей», — напомнили специалисты ведомства.

Что известно о болезни

Тиф сыпной клещевой — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, появлением первичного эффекта и макуловапулезной сыпи.

Возбудитель — риккетсия — попадает в организм человека при присасывании клеща, пишет encephalitis.ru.

Инкубационный период продолжается чаще 4−6 дней. Заболевание начинается остро. Появляются озноб, головная боль, слабость, боль в суставах и мышцах, уже в первые сутки температура тела повышается до 38−39 °С и выше. На 4−5 день появляется обильная сыпь.

Болезнь успешно лечится антибиотиками.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Барнаульский завод железобетонных изделий продает свою недвижимость за 45 млн рублей

Алтапресс: Барнаульский завод железобетонных изделий продает свою недвижимость за 45 млн рублей

Горняк22
8 часов Ago
Объявление о продаже земельного участка в 2,3 га на ул. Южный проезд, 43-е и других объектов недвижимости появилось на сайте «Авито». Ранее по этому адресу располагалось едва...
Алтапресс: Вывести из бизнеса и из себя. Барнаульского предпринимателя атакуют неизвестные кибер-махинаторы

Алтапресс: Вывести из бизнеса и из себя. Барнаульского предпринимателя атакуют неизвестные кибер-махинаторы

Горняк22
8 часов Ago
Неизвестные лица уже несколько месяцев доставляют всяческие неприятности барнаульскому предпринимателю Сергею Молокову. Они лишили его статуса индивидуального предпринимателя, подав заявление...
Алтапресс: Есть жизнь. Медсестры алтайского онкодиспансера откровенно рассказали о своей работе и раковых больных

Алтапресс: Есть жизнь. Медсестры алтайского онкодиспансера откровенно рассказали о своей работе и раковых больных

Горняк22
8 часов Ago
Сестры милосердия появились в Европе почти десять веков назад. За это время менялись обязанности, инструменты, лекарства, сама помощь больным. Неизменным остались милосердие...
Алтапресс: Ветер сорвал крышу с офисного здания в центре Барнауле

Алтапресс: Ветер сорвал крышу с офисного здания в центре Барнауле

Горняк22
1 день Ago
1 мая на Красноармейском проспекте в Барнауле ветер сорвал металлический профнастил с крыши офисного здания. Видео о том, как это случилось, опубликовал телеканал «Катунь24». Красноармейский...

Читать по теме:

ВТОПЕ: