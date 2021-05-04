Алтапресс: У троих барнаульцев подозревают сибирский клещевой тиф

Три случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых жителей Барнаула зарегистрировал алтайский Роспотребнадзор. Всего в городе с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 90 человек, в том числе 28 детей.

Обработка от клещей в Барнауле. barnaul.org

У 2, 6% клещей, снятых пострадавшими, специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» выявили вирус клещевого энцефалита.

Всем людям, кто принес зараженных клещей, введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет. Также не зарегистрировано случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Роспотребнадзор отметил, что пик активности опасных насекомых прогнозируется в мае.

«Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты). Их применение существенно снижают риск присасывания клещей», — напомнили специалисты ведомства.

Что известно о болезни

Тиф сыпной клещевой — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, появлением первичного эффекта и макуловапулезной сыпи.

Возбудитель — риккетсия — попадает в организм человека при присасывании клеща, пишет encephalitis.ru.

Инкубационный период продолжается чаще 4−6 дней. Заболевание начинается остро. Появляются озноб, головная боль, слабость, боль в суставах и мышцах, уже в первые сутки температура тела повышается до 38−39 °С и выше. На 4−5 день появляется обильная сыпь.

Болезнь успешно лечится антибиотиками.

Алтапресс