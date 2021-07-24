Алтапресс: «Грязная вода бьет из бетона»: в Барнауле вновь прорвало трубу

Днем 23 июля в Барнауле около Крытого рынка на ул. Титова произошла коммунальная авария, сообщили горожане в группе «Инцидент Барнаул».

Прорыв на Потоке. "Инцидент Барнаул"

Со слов свидетелей, прорвало канализацию, вода разлилась на проезжую часть.

«Грязная вода бьет из бетона, где стоят люки. За две минуты образовалась такая вот лужа», — написал очевидец аварии.

Ранее в Барнауле коммунальный фонтал бил на пр. Ленина, а в Казенной Заимке из-за неполадок с насосным оборудованием более 700 домов оказались без воды. Поломку уже устранили.

Алтапресс