Алтапресс: В Барнауле проведут микроперепись

В августе в трех районах Барнаула (Ленинском, Индустриальном и Центральном) пройдет Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись 2021 года, сообщили в пресс-центре мэрии.

Садоводства в Барнауле. barnaul.org

Микроперепись стартует 1 и продлится до 30 августа.

Переписчики обследуют практически все категории сельхозпроизводителей, в том числе сельскохорганизации, крестьянские хозяйства и некоммерческие объединения граждан.

«Личные подсобные хозяйства будут переписываться в сельских населенных пунктах — переписи подлежат земельные участки размером более четырех соток», — уточнили в администрации.

Отмечается, что в садоводческих объединениях и на дачах переписчики опросят только председателей СНТ и ДНТ, а обход участков проводить не будут.

Алтапресс