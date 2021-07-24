Алтапресс: В Сибири из-за пожара на «Алтайском бройлере» подорожала курятина

Жители Новосибирска заметили проблемы с наличием куриного мяса в магазинах и подорожание цен в некоторых почти в два раза, пишет «Континент Сибирь». Эксперты считают, что одной из причин внезапного роста цен стал пожар на предприятии «Алтайский бройлер».

Завод "Алтайский бройлер". upp.alregn.ru

Птицефабрика поставляла продукцию в том числе и в Новосибирскую область. Пока крупные ритейлеры защищены от роста цен на месяц за счет договоренностей с поставщиками, но по истечению этого срока, цена на мясо птицы начнет расти. Предприятие остановило работу 3 июля.

Дефицит продукции частично перекрывают другие производители.

В беседе с журналистами эксперт на условиях анонимности отметил, что ведутся переговоры с руководством птицефабрик Сибири по организации поставки на предприятия птицы, выращенной «Алтайским бройлером». Как уже сообщалось ранее, птичники не пострадали.

По словам эксперта, договоренность была достигнута с «Октябрьской птицефабрикой», а предприятия «Новосибирская птицефабрика» и «Межениновская птицефабрика» отказались от предложения.

Повышение цены на мясо курицы повлекло за собой также увеличение стоимости свинины, добавил эксперт рынка.

Алтапресс