ГОРНЯК22 04.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульский завод железобетонных изделий продает свою недвижимость за 45 млн рублей

Горняк22
8 часов Ago

Объявление о продаже земельного участка в 2,3 га на ул. Южный проезд, 43-е и других объектов недвижимости появилось на сайте «Авито». Ранее по этому адресу располагалось едва не обанкротившееся предприятие «Завод железобетонных изделий-30».

В Барнауле продается имущество ЗЖБИ-30. "Авито".

ЗЖБИ-30 — действующая организация. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, она была образована в августе 2016-го. На самом деле, в этом году предприятие, как птица Феникс, вновь возродилось. Ему удалось выйти из длительной процедуры банкротства. Четыре года назад об этом amic.ru рассказал генеральный директор завода Алексей Пономаренко.

Он отметил, что новые собственники выкупили имущественный комплекс, оформили все необходимые документы и запустили производство на заводе. Перед этим предприятие технически подготовили, провели пуско-наладочные работы.

В середине ноября 2016 года была запущена технологическая линия, а уже в декабре на складе появилась первая партия продукции.

Причины, по которым ЗЖБИ-30 решило реализовать свое имущество, не известны. Предприятие не проходит процесс ликвидации или банкротства. Известно лишь, что завод выступил ответчиком в восьми судебных делах на общую сумму почти в 7,5 млн рублей и истцом в двух на сумму в 1,7 млн рублей.

В Барнауле продается имущество ЗЖБИ-30.1 В Барнауле продается имущество ЗЖБИ-30. «Авито».

Сейчас предприятие продает имущество за 45 млн рублей.

Кроме участка земли в 2,3 га в списке значатся:

  • здание компрессорной станции с двумя компрессорами производительностью 24 куб. м.
  • теплый гараж, площадью 780 кв. м.
  • холодный склад, размером 330 кв. м.
  • повышенный железнодорожный путь на пять вагонов
  • ж/д пути (670 м.) с собственной стрелкой, обводным путем и лебёдкой для перестановки вагонов
  • отдельный въезд,
  • шесть цементных силосов на 140 тонн
  • электронные автомобильные весы, размером 18 метров и нагрузкой 80 тонн

Алтапресс

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