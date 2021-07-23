Алтапресс: Сотрясение антресолей. Altapress.ru о трендах, которые восстали из нафталина и вернулись к нам

Мадонна, Брюс Ли, Стивен Сигал, Майкл Джексон — если эти фамилии вам о чем-то говорят, то поздравляем. Этот материал для вас. Легендарное время и образы легендарных людей возвращаются. Как говорил Брюс Уиллис: «Хоть я и крепкий орешек, но разве могу отказаться от панамы?».

Сотрясение антресолей. tsum.ru

Брюки на шнуровке

Они прямо говорят вам: «Йоу, чуваки, привет из нулевых!». В таких брючках со шнуровкой вместо молнии щеголяли Дженифер Лопес и Пэрис Хилтон, а сейчас — Кендал Дженнер и любительницы бренда Dion Lee и Saint Laurent.

Ludovic de Saint Sernin довел тренд до абсурда и создал подобие корсета на ширинках.

По душе дизайнерам и кожаные брюки со шнуровкой по всей длине штанин. Saks Potts предлагает сочетать их со свободными белыми рубашками или водолазками и открытой обувью на каблуке.

Сотрясение антресолей. tsum.ru Сотрясение антресолей. tsum.ru

Панама

Этот головной убор из 90-х все еще с нами и даже не собирается уходить.

Дизайнеры сочетают ее с любыми вещами: от оверсайз футболки с велосипедками до вечернего платья.

Сотрясение антресолей. tsum.ru Сотрясение антресолей. tsum.ru

Неон

Еще один привет из эпохи клубных нулевых. Именно благодаря ей этот сезон немного подкрасился в кислотные цвета.

Есть варианты — от полного облачения в вырвиглазный зеленый до образов с кислинкой только в отдельных вещах, как у Versace и Sportmax. Dior и Nina Ricci предлагают не перебарщивать и сделать неон всего лишь акцентом — в виде аксессуаров или обуви.

Сотрясение антресолей. Balenciaga. tsum.ru Сотрясение антресолей. Saks Pots. tsum.ru Сотрясение антресолей. Jason Wu. tsum.ru Сотрясение антресолей. Balenciaga. tsum.ru Сотрясение антресолей. Versace. tsum.ru Сотрясение антресолей. Balenciaga. tsum.ru

Босоножки на платформе и высоком каблуке

Поносили домашние тапочки во время локдауна и хватит. В моду возвращается высокий каблук и платформа. Они уже захватили Prada, Gucci и Saint Laurent.

Селебрити из нулевых и девяностых не боялись сочетать босоножки с облегающим мини. Сегодняшние модницы надевают эту обувь с одеждой не выше колена.

К этой обуви идеально подойдут брюки-клеш и упомянутые брюки на шнуровке.

Сотрясение антресолей. Prada. tsum.ru Сотрясение антресолей. Gucci. tsum.ru

Балетки

Балетки, так любимые Одри Хепберн, после десятилетнего затишья вернулись в гардеробы модниц в 2020 году и не сдают позиций.

Носят их с чем угодно — и деловым костюмом, и в повседневных образах. И даже можно сходить на романтическую встречу.

Сотрясение антресолей. tsum.ru Сотрясение антресолей. Балетки Aquazzura. tsum.ru

Алтапресс