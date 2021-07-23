ГОРНЯК22 24.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Сотрясение антресолей. Altapress.ru о трендах, которые восстали из нафталина и вернулись к нам

Горняк22
16 часов Ago

Мадонна, Брюс Ли, Стивен Сигал, Майкл Джексон — если эти фамилии вам о чем-то говорят, то поздравляем. Этот материал для вас. Легендарное время и образы легендарных людей возвращаются. Как говорил Брюс Уиллис: «Хоть я и крепкий орешек, но разве могу отказаться от панамы?».

Сотрясение антресолей. tsum.ru

Брюки на шнуровке

Они прямо говорят вам: «Йоу, чуваки, привет из нулевых!». В таких брючках со шнуровкой вместо молнии щеголяли Дженифер Лопес и Пэрис Хилтон, а сейчас — Кендал Дженнер и любительницы бренда Dion Lee и Saint Laurent.

Ludovic de Saint Sernin довел тренд до абсурда и создал подобие корсета на ширинках.

По душе дизайнерам и кожаные брюки со шнуровкой по всей длине штанин. Saks Potts предлагает сочетать их со свободными белыми рубашками или водолазками и открытой обувью на каблуке.

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Панама

Этот головной убор из 90-х все еще с нами и даже не собирается уходить.

Дизайнеры сочетают ее с любыми вещами: от оверсайз футболки с велосипедками до вечернего платья.

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Неон

Еще один привет из эпохи клубных нулевых. Именно благодаря ей этот сезон немного подкрасился в кислотные цвета.

Есть варианты — от полного облачения в вырвиглазный зеленый до образов с кислинкой только в отдельных вещах, как у Versace и Sportmax. Dior и Nina Ricci предлагают не перебарщивать и сделать неон всего лишь акцентом — в виде аксессуаров или обуви.

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Босоножки на платформе и высоком каблуке

Поносили домашние тапочки во время локдауна и хватит. В моду возвращается высокий каблук и платформа. Они уже захватили Prada, Gucci и Saint Laurent.

Селебрити из нулевых и девяностых не боялись сочетать босоножки с облегающим мини. Сегодняшние модницы надевают эту обувь с одеждой не выше колена.

К этой обуви идеально подойдут брюки-клеш и упомянутые брюки на шнуровке.

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Балетки

Балетки, так любимые Одри Хепберн, после десятилетнего затишья вернулись в гардеробы модниц в 2020 году и не сдают позиций.

Носят их с чем угодно — и деловым костюмом, и в повседневных образах. И даже можно сходить на романтическую встречу.

Сотрясение антресолей.13 Сотрясение антресолей. tsum.ru Сотрясение антресолей. Балетки Aquazzura.14 Сотрясение антресолей. Балетки Aquazzura. tsum.ru

Алтапресс

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