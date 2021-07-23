Алтапресс: Более 5 тыс. жителей Алтайского края оказались недовольны работой управляющих компаний
В адрес краевой жилинспекции за последние полгода было направлено 5,21 тыс. обращений. В основном, люди жаловались на содержание жилых домов. Об этом сообщил заместитель руководителя краевой Инспекции строительного и жилищного надзора Сергей Гричанов в ходе видеоконференции с представителями коммунальных компаний, органов местного самоуправления и общественных организаций.
ЖКХ. Олег Богданов
Гричанов отметил, что большая часть граждан была недовольна неудовлетворительным содержанием жилых домов. По данному вопросу в жилинспекцию пришло порядка 2,2 тыс. обращений (41% от их общего числа).
На втором месте был вопрос о порядке начисления платы за коммунальные услуги — около 1,8 тыс. обращений (35%).
На третьем месте оказались претензии к оказанию компаниями коммунальных услуг — 375 претензий (22%). Четвертое место заняли проблемы, связанные с переустройством, перепланировкой и реконструкцией помещений в многоквартирных домах — 2% от общего числа жалоб.
Недвижимость. ЖКХ. Анна Зайкова.
Замруководителя жилищного надзора добавил, что сотрудники инспекции провели более 2 тыс. внеплановых документальных и выездных проверок с целью установить факты нарушений.
О чем еще говорил Сергей Гричанов
- о необходимости усилить меры в сфере безопасности использования газа в многоквартирных домах
- о проблемах с твердыми коммунальными отходами
- о подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2021−2022 годов
Справка
Проведение публичного обсуждения правоприменительной практики инспекции — это обязательное мероприятие Реформы контрольной и надзорной деятельности, которая определена как одно из основных направлений стратегического развития Российской Федерации в 2016—2025 годах. Видеоконференция была проведена с целью повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности госоргана.