ГОРНЯК22 24.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Более 5 тыс. жителей Алтайского края оказались недовольны работой управляющих компаний

Горняк22
16 часов Ago

В адрес краевой жилинспекции за последние полгода было направлено 5,21 тыс. обращений. В основном, люди жаловались на содержание жилых домов. Об этом сообщил заместитель руководителя краевой Инспекции строительного и жилищного надзора Сергей Гричанов в ходе видеоконференции с представителями коммунальных компаний, органов местного самоуправления и общественных организаций.

ЖКХ. Олег Богданов

Гричанов отметил, что большая часть граждан была недовольна неудовлетворительным содержанием жилых домов. По данному вопросу в жилинспекцию пришло порядка 2,2 тыс. обращений (41% от их общего числа).

На втором месте был вопрос о порядке начисления платы за коммунальные услуги — около 1,8 тыс. обращений (35%).

На третьем месте оказались претензии к оказанию компаниями коммунальных услуг — 375 претензий (22%). Четвертое место заняли проблемы, связанные с переустройством, перепланировкой и реконструкцией помещений в многоквартирных домах — 2% от общего числа жалоб.

Недвижимость. ЖКХ.1 Недвижимость. ЖКХ. Анна Зайкова.

Замруководителя жилищного надзора добавил, что сотрудники инспекции провели более 2 тыс. внеплановых документальных и выездных проверок с целью установить факты нарушений.

О чем еще говорил Сергей Гричанов

  • о необходимости усилить меры в сфере безопасности использования газа в многоквартирных домах
  • о проблемах с твердыми коммунальными отходами
  • о подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2021−2022 годов

Справка

Проведение публичного обсуждения правоприменительной практики инспекции — это обязательное мероприятие Реформы контрольной и надзорной деятельности, которая определена как одно из основных направлений стратегического развития Российской Федерации в 2016—2025 годах. Видеоконференция была проведена с целью повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности госоргана.

Алтапресс

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