Алтапресс: «Зебра» попала под трактор: как выглядит сейчас культовое место барнаульских клаберов. Фоторепортаж altapress.ru

Некогда процветающая обитель барнаульских клаберов, тусовщиков и посетителей молодежных концертов и вечеринок самого разного формата — клуб «Зебра» — угодил под ковши и колеса тяжелой техники.

Снос культового клуба «Зебра» в Барнауле. Дарья Беркетова.

Как сообщал altapress.ru, в настоящее время на улице Песчаная, 84, где раньше располагалось это культовое ночное заведение, ведется реконструкция. Это здание принадлежит министерству культуры Алтайского края и является смежным с Алтайским государственным музыкальным колледжем.

На месте «Зебры» появится новое строение, которое будет служить концертным залом колледжа.

Как выглядит изнутри бывшая «Зебра» — в фоторепортаже altapress.ru.

Алтапресс