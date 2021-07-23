ГОРНЯК22 24.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Партия сказала: «Надо». Высокопоставленный единоросс расставил акценты в масштабной догазификации Алтая

Горняк22
16 часов Ago

Большую часть визита на Алтай секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак посвятил газификации. Как оказалось, региону в ближайшие 1,5 года предстоит подключить к газу почти столько же домовладений, сколько за предыдущие 26 лет — именно такие объемы предусматривает особая программа догазификации. Высокопоставленный партийный функционер строжился, расставлял акценты. В ответ прозвучало: выполним.

Андрей Турчак. Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года. Антон Червяков.

Ускорение и перестройка

К концу 2022 года на природный газ надо перевести 103 тыс. квартир и домовладений Алтайского края. Задача явно с приставкой «мега»: с 1995 года, когда в крае началась газификация, подключили немногим больше — 137 тыс.

Секрет в том, что подключать потребителей будут по новой программе догазификации — то есть в тех городах и селах, к которым уже подведен газ: их в регионе 140. А это значит, что трудоемкая и затратная прокладка магистральных и межпоселковых труб здесь просто не нужна.

Ускорение подключений и перестройку модели газификации инициировали единороссы. Президент Владимир Путин идею одобрил и озвучил в послании Федеральному собранию — а затем дал поручение: подводить газ потребителям бесплатно до границы участка. До забора.

Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года.1 Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года. Антон Червяков.

И Андрей Турчак, прибывший в Барнаул 22 июля, на первом же совещании, посвященном, собственно, газификации, не забыл напомнить, кому принадлежит инициатива и почему она важна: это «одна из самых чувствительных тем», и это «вопрос социальной справедливости».

Уровень газификации страны достиг 71,5%, Алтайского края — только 16%. Так что надо ускоряться. Затем единоросс, что называется, расставил акценты.

По итогам 2020 года объем поставки газа потребителям Алтайского края составил более 700 млн кубометров в год. В том числе населению — 213 млн кубов.

Управленческая задача

И все же для начала — о самой догазификации. Президент заявил о ней совсем недавно — в апреле. Сроки выполнения сжатые (не то слово). Между тем, подключение 103 тыс. потребителей — это плюс к задачам, поставленным прошлогодним крупным соглашением между Алтайским краем и большим «Газпромом» до 2025 года.

Хотя разрабатывалась и принималась программа догазификации политиками и (предполагаем) с учетом предвыборного периода, ее исполнение — сложная организационная задача. И (вероятно), она станет испытанием управленческих качеств команды Виктора Томенко. На оргвопросах, собственно, он сам заострил внимание.

Виктор Томенко. Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года.2 Виктор Томенко. Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года. Антон Червяков.

Вся сложность этой работы в том, что вовлечены в нее самые разные структуры: и непосредственно «Газпром», и власти различных уровней, и сами граждане, и смежные организации, с которыми придется разбираться по поводу того, как проходит трасса. Быстро преодолеть межведомственные противоречия — это очень важный момент, — сказал губернатор.

Разбили на два этапа

И вот сейчас догазификацию разбили на два этапа. На первом подключат к газу домовладения, которым до ближайшей трубы рукой подать — меньше 200 метров. Таких около 11 тысяч, сообщил вице-губернатор Александр Климин.

Александр Климин. Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года.3 Александр Климин. Совещание по газификации в правительстве края. 22 июля 2021 года. Антон Червяков.

Из них у 9 тыс. газ почти у порога: подведен к участку за счет краевой программы. Нет газа у 2279 домовладениями — и задача дотянуть до них трубу и подключить.

На втором этапе займутся остальными домовладениями — опять же в газифицированных городах и селах. Таковых еще 92 тысячи. По итогам уровень газификации Алтайского края с нынешних 16% поднимется до 26% — и все это, повторимся, к 2022 году.

Реализация всех мероприятий по догазификации края будет, безусловно, осуществляться в тесном взаимодействии с ПАО «Газпром», федеральными органами исполнительной власти. И данная задача будет выполнена, — пообещал Александр Климин.

Газификация.4 Газификация. Дмитрий Кудрявцев

Исходя из возможностей

О том, за чей счет будет реализована программа (согласитесь, масштабная), на совещании напрямую не обсуждалось. Александр Климин пояснил, что мероприятия по догазификации населенных пунктов будут выполняться компанией «Газпром Газораспределение Барнаул» (входит в группу «Газпром Межрегионгаз»).

Подведение трубы к участку для владельца дома будет, как и задумано, бесплатным. Разводка и оборудование (плита, котел, счетчики и др.) он должен будет оплатить сам. И как раз на этом пункте — затратах на газификацию жилья самого гражданина — Андрей Турчак остановился отдельно.

Единоросс сказал, что в 30 регионах страны уже определены списки льготников: это малоимущие, многодетные семьи, инвалиды. И этим льготникам затраты на «внутрянку».

Владимир Шаманов.5 Владимир Шаманов. Altairegion22.ru

При этом депутат Госдумы и Герой России Владимир Шаманов, приехавший вместе с Турчаком (он возглавляет федеральную тергруппу «ЕР» от двух Алтаев), сказал, что в число льготников надо бы добавить ветеранов боевых действий.

Турчак настаивал, что и в Алтайском крае тоже надо изыскать ресурсы на компенсацию льготникам этих затрат. Но при этом обронил фразу: «Исходя из возможностей краевого бюджета». В дальнейшем, уже в Смоленском районе, сенатор уточнил.

Для кого-то будет 50-процентная компенсация, для кого-то — 75-процентная, а для кого-то и полностью бесплатным это будет, — сказал Турчак (цитируем по сайту «Единой России»).

Андрей Турчак (крайний слева) в Смоленском районе.6 Андрей Турчак (крайний слева) в Смоленском районе. gazoraspredelenie.gazprom.ru

Командующий проконтролирует

Турчак попросил проконтролировать составление списков льготников в Алтайском крае Владимира Шаманова. В этот момент в его голосе звучали как будто суровые нотки.

А уж как командующий может контролировать, думаю, все мы хорошо об этом знаем, а многие даже и помнят, — напомнил высокопоставленный единоросс биографические подробности коллеги (Шаманов был командующим ВДВ в 2009—2016 годах).

Программа догазификации в картинках.7 Программа догазификации в картинках. mrg.gazprom.ru

Он также напомнил спикеру Александру Романенко, что тот возглавляет реготделение партии.

Я знаю, что у вас в августе заключительная сессия законодательного собрания, вы возглавляете региональное отделение «Единой России» и на вас лежит ответственность, чтобы этот опыт, который уже применяется в 30 регионах РФ, на территории Алтайского края тоже работал, — сказал Турчак.

Романенко на это ответил, что списки составлены. Что губернатор уже рассматривает возможность увеличения компенсаций льготникам с 20 до 50 тыс. рублей на одно домовладение. Но, в самом деле, надо проработать вопрос о возмещении 100% затрат на газификацию для вот этих отдельных категорий.

Главы алтайского минфина Данила Ситникова на совещании не было.

Газификация. Жители края ее приветствуют.8 Газификация. Жители края ее приветствуют. Altairegion22.ru

Полноценно начинаем работу

Организаций или структур, задействованных в догазификацию, уже довольно много. И будут создаваться новые. Но как они будут взаимодействовать друг с другом и кто за что отвечает, нам еще предстоит разобраться.

Климин сообщил, что по распоряжению губернатора в регионе создан штаб, утвержден его персональный состав. О его задачах можно прочитать здесь. Кроме того, власти края намерены создать единого регионального оператора по догазификации. Он будет координировать действия газораспределительных организаций при проектировании и подведении труб до границ участков.

На федеральном уровне обеспечивает доведение газа к домам в уже газифицированных населенных пунктах «Газпром Межрегионгаз». Но и на уровне страны должен работать Единый оператор газификации — собственно, он уже создан — вот только что. Власти называют его единым центром ответственности по бесплатному подключению домовладений к газовым сетям.

Нами зарегистрирована компания «Газпром газификация» — и по постановлению правительства РФ № 2000-р от 21 июля она официально стала единым оператором газификации. Поэтому мы сегодня полноценно начинаем работу, — объяснил Юрий Пахомовский, и.о. гендиректора «Газпром Межрегионгаз».

Таким образом, кроме существующих структур догазификацией будут заниматься два оператора — федеральный и региональный.

Виктор Томенко и Андрей Турчак (в центре) в Первомайском районе - на предприятии &quot;Сатурн-2&quot;.9 Виктор Томенко и Андрей Турчак (в центре) в Первомайском районе — на предприятии «Сатурн-2». Altairegion22.ru

Поступила тысяча заявок

Сейчас компания «Газпром Газораспределение Барнаул» собирает заявки от жителей газифицированных населенных пунктов, желающих подключиться. Правда, пока их собрано всего около тысячи, сказал Роман Правдин, гендиректор компании. Губернатор в ответ сказал, что это маловато даже для первого этапа.

Заявки принимаются как на сайте компании, так и очно — в пунктах приема. В ближайшее время появится возможность подать заявку через многофункциональные центры — МФЦ.

После совещания по газификации Андрей Турчак встретился с партактивом «Единой России», но уже при закрытых дверях. А затем он отправился в большую поездку по краю, в которой его сопровождал губернатор, спикер АКЗС и многие другие.

Справка

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, а также подключение объекта капитального строительства.

Компания «Газпром Газораспределение Барнаул» входит в группу «Газпром Межрегионгаз». Специализируется на строительстве, эксплуатации и обслуживании газораспределительных сетей.

Реализация соглашения о газификации Алтайского края с большим «Газпромом», подписанного в 2020 году, — это отдельная программа, принятая до 2025 года. В нее будет вложено около 60 млрд рублей. Будут построены газопроводы до Рубцовска и Славгорода, девять межпоселковых газопроводов до 21 населенного пункта, расположенных на территории Зонального, Топчихинского, Тюменцевского, Целинного районов и Ярового.

Алтапресс

Добавить комментарий

ГОРНЯК22 24.07.2021

Горняк22: К Дню сотрудника органов следствия представляем вашему вниманию интервью «Московскому комсомольцу на Алтае» заместителя руководителя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю о профессии следователь — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Похожие записи:

Алтапресс: При пролете над Барнаулом модуль «Наука» с космическим туалетом перестал передавать данные

Алтапресс: При пролете над Барнаулом модуль «Наука» с космическим туалетом перестал передавать данные

Горняк22
16 часов Ago
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении многофункционального лабораторного модуля «Наука», который был запущен с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М». МКС....
Алтапресс: Более 5 тыс. жителей Алтайского края оказались недовольны работой управляющих компаний

Алтапресс: Более 5 тыс. жителей Алтайского края оказались недовольны работой управляющих компаний

Горняк22
16 часов Ago
В адрес краевой жилинспекции за последние полгода было направлено 5,21 тыс. обращений. В основном, люди жаловались на содержание жилых домов. Об этом сообщил заместитель руководителя...
Алтапресс: «Зебра» попала под трактор: как выглядит сейчас культовое место барнаульских клаберов. Фоторепортаж altapress.ru

Алтапресс: «Зебра» попала под трактор: как выглядит сейчас культовое место барнаульских клаберов. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
16 часов Ago
Некогда процветающая обитель барнаульских клаберов, тусовщиков и посетителей молодежных концертов и вечеринок самого разного формата — клуб «Зебра» — угодил под ковши и колеса тяжелой...
Алтапресс: Студенты-медики в Барнауле бьют тревогу: за отказ вакцинироваться их могут не допустить к занятиям

Алтапресс: Студенты-медики в Барнауле бьют тревогу: за отказ вакцинироваться их могут не допустить к занятиям

Горняк22
2 дня Ago
Как стало известно altapress.ru со слов учащихся, штаб АГМУ по профилактике коронавирусной инфекции принял решение запретить вход в университет для студентов и сотрудников, не имеющих...

Читать по теме:

ВТОПЕ: