ГОРНЯК22 22.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайский край остается во власти знойного шторма

Горняк22
11 часов Ago

Два штормовых предупреждения, объявленных из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности, продолжают действовать в Алтайском крае.

Лето. Солнце. Жара. CC0

По информации регионального Гидрометцентра, по 27 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

Днем 22 июля в регионе будет +27…+32 градуса. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди.

Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров, при грозах по югу шквалы до 18 метров в секунду.

В Барнауле в четверг будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит +28…+30 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду.

Алтапресс

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