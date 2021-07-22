ГОРНЯК22 22.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Студенты-медики в Барнауле бьют тревогу: за отказ вакцинироваться их могут не допустить к занятиям

Горняк22
11 часов Ago

Как стало известно altapress.ru со слов учащихся, штаб АГМУ по профилактике коронавирусной инфекции принял решение запретить вход в университет для студентов и сотрудников, не имеющих антител к COVID-19 не по уважительной причине.

Вакцина. ССО.

Вот текст сообщения:

С 26.08.2021 г. запрещается вход и пребывание в административных, хозяйственных, учебных, лабораторных корпусах, клинических базах сотрудников и обучающихся:
— не имеющих сведений о вакцинации против COVID-19;
— не имеющих сведений о перенесенном заболевании менее чем 6 месяцев назад;
— не имеющих действующего мед. отвода.

Также сообщается, что всем студентам, не имеющим прививок, необходимо пройти вакцинацию и предоставить сведения в дирекцию института до 15 августа. В консультативном центре университета сейчас проводят вакцинацию для учащихся.

Алтайский государственный медицинский университет.1 Алтайский государственный медицинский университет. Анна Зайкова

От старост потребовали собрать документы: справки о вакцинации, перенесенной болезни или о медицинском отводе.

По словам студентов, им объяснили, что документ носит рекомендательный характер, однако подтвердили, что проживание в общежитии и учеба в корпусе будет недоступна невакцинированным.

«Потом обязательно будет показушная новость, что вакцинировали абсолютно всех студентов-медиков, а о санкциях умолчат», — комментируют будущие врачи. — «Мы не против ставить прививки. Просто называйте вещи своими именами — обязательная вакцина. А то вроде рекомендация, но на занятия не пустим».

Коронавирус. Вакцина.2 Коронавирус. Вакцина. CC0

Как отметили в пресс-службе университета, будут ли отстранять от занятий невакцинированных студентов станет известно не ранее начала учебного года: прогнозируют, что он может начаться в дистанционной форме.

«В любом случае тем, кто живет в общежитии, все же следует сделать вакцину. Общежитие — замкнутое пространство, зараженный человек — опасность. У нас и местные живут, и иностранные студенты. Только вот если студент из Калманки сможет вернуться болеть домой, то студенту из Египта, скорее всего, придется искать жилье в Барнауле», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в регионе пока еще не действует обязательная вакцинация.

Алтапресс

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