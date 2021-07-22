Алтапресс: Суд вернул России бомбоубежище в Барнауле, зарегистрированное за частной компанией 10 лет назад

По требованию Росимущества суд прекратил право собственности новосибирской компании «Сибпромжелдортранс» на здание бомбоубежища, расположенное в Барнауле. Представитель компании утверждал на суде, что зарегистрировал за собой другое здание, не являющееся защитным сооружением, поэтому право собственности должно быть сохранено. Но проиграл в трех судебных инстанциях и подал жалобу в Верховный суд. Между тем, Росимущество массово возвращает бомбоубежища в федеральную собственность.

Бомбоубежище в Барнауле. barneos22, Евгений Кучинев.

С чего все началось

В феврале 2020 года Верховный суд поставил точку в споре о бомбоубежище между «Саратовским авиазаводом» и Росимуществом. Спор, по сути, аналогичный алтайским.

Защитные сооружения гражданской обороны принадлежат Российской Федерации, даже если много лет назад (в Саратове — в 1991 году) их приватизировали, решила коллегия по экономическим спорам. Такой, в каком-то смысле, пересмотр итогов приватизации.

После вынесения вердикта алтайское теруправление Росимущества начало работу по возврату в федеральную собственность бомбоубежищ в Алтайском крае. Новосибирское предприятие «Сибпромжердолтранс» было, вероятно, первым, к которому оно подало иск.

Ведомство потребовало признать отсутствующим право собственности предприятия на здание на пр. Калинина, 32ж. В суде его представитель утверждал: предприятие незаконно зарегистрировало за собой этот объект недвижимости.

Бомбоубежище в Барнауле. barneos22, Евгений Кучинев.

Как так получилось

Объект, который представитель Росимущества называл на суде противорадиационным сооружением гражданской обороны (а иногда и напрямую бомбоубежищем), был построен в Барнауле новосибирским госпредприятием «Промжелдортранс» еще в 1985 году.

В 1993-м это предприятие приступило к приватизации — если помните, время было такое. Здание, которое фигурирует в документах суда, вошло в состав приватизируемого имущества.

Затем на базе предприятия создали акционерное общество «Сибпромжелдортранс» (в Барнауле оно занимается железнодорожными перевозками промышленных грузов). А в 2011 году оно зарегистрировало в Росреестре свое право собственности на этот объект. Но это все предыстория.

Бомбоубежище в Барнауле. barneos22, Евгений Кучинев.

Когда именно в Росимуществе вспомнили об этом бомбоубежище и решили проверить, как на него оформлено право собственности, из судебных документов неясно.

Понятно, что содержал его все эти годы «Сибпромжелдортранс». В мае 2020 года, когда иск уже находился в суде, чиновники осмотрели здание и убедились: да, это оно, бомбоубежище (на него есть паспорт). У него, например, герметичные двери и ставни.

А нормативная база говорит: бомбоубежища приватизировать нельзя. По крайней мере нельзя без разрешения уполномоченного органа. Правительство РФ решения о приватизации именно этого сооружения не давало.

Бомбоубежище на территории сереброплавильного завода. Urban Exploration of Barnaul

Что сказал бывший хозяин

Представитель «Сибпромжелдортранса» не согласился с требованием ведомства. Он утверждал, что зарегистрировал свое право собственности в соответствии с планом приватизации, в который объект был включен. План не оспорен.

Кроме того, бомбоубежище — вовсе не то здание, которое он зарегистрировал за собой, а соседнее — на пр. Калинина, 32в. То, что прошло госрегистрацию — это заглубленный склад. И два эксперта подтвердили, что этот самый заглубленный склад «не соответствует защитному сооружению гражданской обороны (убежище противорадиационного укрытия)». У бомбоубежища другой адрес, другая площадь и кадастровый номер.

Но судьи сочли аргументы Росимущества, МЧС и ряда других лиц более убедительными. Они решили, что в деле фигурирует не два здания, как утверждал перевозчик (бомбоубежище и склад), а одно (бомбоубежище = склад). Право собственности частной компании на него прекращено.

Перевозчик проиграл в трех инстанциях, но с изъятием у него склада по-прежнему не согласен: 1 июня Верховный суд принял его жалобу, она еще не рассмотрена.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Возвращение в Россию

Вообще же, наиболее активно интересоваться, в каком состоянии в России находятся бомбоубежища, построенные еще в советское время, власти начали в 2014 году — после присоединения к России Крыма. В Барнауле тогда провели инвентаризацию бомбоубежищ, и выяснили: 70% из них в нерабочем состоянии.

И вот теперь Росимущество возвращает в Российскую Федерацию бомбоубежища — точнее, в федеральную собственность.

В 2021 году, уже после того как устоялись судебные решения по «Сибпромжелортрансу», ведомство подало иски к «Алтай-коксу» (у него хотят забрать шесть сооружений), авиапредприятию «Алтай», заводу топливной аппаратуры, «Меланжисту Алтая», «Русскому хлебу», производителю мороженного «Алтайхолод», «Уралвагонзаводу», УК «Сибагромаш» и предпринимателю Сергею Отмашкину.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Из них завершен пока только один судебный процесс — к «Меланжисту Алтая». Предприятие предсказуемо проиграло — суд признал, что его бомбоубежище находится в федеральной собственности. Но решение еще не вступило в силу.

Другой вопрос — кто будет содержать эти сооружения после возврата их в собственность РФ? В приказе министра ЧС еще от 2002 года указано: этим должна заниматься эксплуатирующая организация — ею, кстати, могут быть вышеупомянутые юрлица.

Организация обязана поддерживать готовность убежищ выполнить свое предназначение. А в мирное время их разрешено использовать в интересах экономики и нужд населения — впрочем, с ограничениями. Кстати, в 2019 году управляющая компания из Волгограда доказала в суде, что собственник убежища (в лице Росимущества) обязан платить ей за содержание этого объекта — он находился в подвале жилого дома.

Алтапресс