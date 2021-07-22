Алтапресс: «В банк не ходим, ничего не просим»: как маленькое хозяйство на Алтае выбралось из бедности и спасло свою землю от «химии»

В ближайшее время в Алтайском крае может появиться необычный клуб агрономов. О его создании задумалась компания «АмигоТерра», продвигающая в регионе систему No-Till (No-Till — англ. не вспахивать). Клуб призван объединить специалистов этой области и дать им новые знания. Хотя и сейчас такой принцип взаимодействия работает. Агросафари — групповые выезды в разные хозяйства края для знакомства и обмена опытом — «АмигоТерра» проводит регулярно. Крайний раз «ноутиловцев» принимали в Романовском районе.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Как проходила встреча

14 июля на базе хозяйства «Закладное» многолюдно. Сюда съехались порядка 30 руководителей сельхозпредприятий, работающих по системе No-Till. Они с любопытством осматривают ростовский посевной комплекс «Наир», который в этом году тестировали в «Закладном», и перешептываются в ожидании начала.

Хозяин Игорь Кириченко немногословен — в хозяйстве 2,4 тыс. пашни, в No-Till с 2013 года, техники по минимуму. Она и не нужна.

Возделываемых культур в хозяйстве много — и пшеница, и горчица, и масличная редька. Все растет без «химии». «Поля вообще не обрабатываете?», — интересуются люди. Игорь Кириченко только скромно улыбается и кивает.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Как внедрял новую технологию

Историю его прихода в No-Till можно назвать грустной сказкой со счастливым концом. В 2012 году, как и многие хозяйства в Алтайском крае, «Закладное» пало жертвой страшенной засухи.

Большая часть посевов просто не взошла — деньги и так достававшиеся хозяйству адским трудом, оказались попросту зарыты в сухую бесплодную землю. Как жить — непонятно.

Волей судьбы Кириченко тогда занесло в хозяйство известного в крае фермера из Ребрихинского района Евгения Долгова, который уже работал по No-Till.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Погодные условия у него были те же, но в полях все зеленело. «А мы у себя по классической технологии обработки земли даже всходы не всегда получали», — вспоминает Кириченко.

С покупкой первой техники для No-Till «Закладному» повезло. Денег на простенькую сеялку «Берегиня» не было вообще — хозяйство в сложный период с трудом сводило концы с концами. Продать пришлось старый трактор за 100 тыс. рублей. Остальную часть суммы в 2,4 млн рублей отдавали уже частями. «АмигоТерра» в этом пошла хозяйству навстречу.

Первый же сезон оказался для хозяйства прибыльным. Игорь Кириченко вспоминает: всю пашню тогда удалось засеять одним трактором и сеялкой. Остальную технику для вспахивания земли, которое по No-Till не производится, хозяйство тут же выставило на продажу. Энергозатратность снизилась.

«Даже при нашем скудном бюджете, у нас тогда остались семена. Мы их удачно продали и смогли на эти деньги прожить до осени», — рассказал Кириченко.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Экономика хозяйства вот уже много лет в плюсе: многократной обработки почвы нет — расходы на покупку солярки минимальны, сейчас это шесть литров на гектар.

Не тратится хозяйство и на закупку большого количества запчастей.

«Раньше ведь как было: перед посевной только успевали покупать подшипники, лапы, диски, шланги. Набирали вынужденно про запас. А потом думали, чем же рассчитываться. С финансами тогда туго было. И это бесконечный круговорот. Сейчас мы отсеялись, трактор в ангар поставили. Расходов больше нет», — рассказал Игорь Кириченко.

С удобрениями получилась примерно такая же история. За несколько лет работы по No-Till количество сорняков на полях «Закладного» снизилось — вытравливать их надобность нет. Опять экономия. С удобрениями также: в хозяйстве решили их не вносить и работать на том, что дает сама земля.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Игорь Кириченко объясняет: с удобрениями урожайность очевидно стала бы выше. Но 11 центнеров с каждого гектара, что здесь получают, фермер считает вполне приемлемым показателем (ведь затраты на этот же гектар всего около 4 тыс. рублей).

Игорь Кириченко,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Романовском районе:

Главное, что мы до минимума снизили риски. В нашем засушливом районе всякое бывает: нет осадков, значит, удобрения сработали на ноль. Деньги пущены на ветер. Мы же этого избегаем. Жить точно стали лучше. В банки не ходим, ни у кого ничего не просим.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Кто еще переходит на No-Till

Руководитель компании «АмигоТерра» Андрей Фоменко объясняет: когда в 2008 году он только начал погружаться в тему No-Till, таких как Кириченко было всего девять человек. Сейчас в клубе «ноутиловцев» 199 фермеров. Но и этот показатель чрезвычайно мал.

По статистике в Алтайском крае принцип нулевой обработки используется от силы на 15% всех площадей, а их в регионе 6,5 млн га.

Андрей Кудрявцев, доцент агрономического факультета АГАУ, объясняет: No-Till — история совсем не новая. Обосновать ее неоднократно пытались еще в начале прошлого века. Но основной толчок произошел в 1934 году, когда в Канаде миллионы гектаров распаханных земель прерии в одночасье превратились в пустыню.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

То, что за прошедшие годы казалось бы успешная технология No-Till не получила должного распространения на Алтае, где с пыльными бурями и эрозией почв тоже все не просто, ученый объясняет психологическим аспектом. «Люди привыкли жить и работать по-старому. Получается так: дед пахал, и я буду», — говорит Андрей Кудрявцев.

Есть тут и еще один важный аспект. Доцент АГАУ констатирует, что при неграмотном подходе переход на No-Till грозит снижением урожайности примерно на 10%.

«Хочется ли хозяйственнику получать меньше, но заботиться при этом о сохранении и воспроизводстве плодородия? Полагаю, что нет. Все бояться переходить на No-Till из-за большого количества неизвестности», — сообщил ученый.

Чтобы ликвидировать темные пятна, «АмигоТерра» и начала проводить свои агросафари. У них и лозунг подходящий есть: никто не может знать больше, чем знаем все мы.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Чем еще интересна технология

Игорь Кириченко настаивает: слепо копировать опыт других не стоит. В каждом хозяйстве есть свои особенности.

Руководитель сельхозпредприятия «Агро-Нектар» Олег Смолер, например, тоже из Романовского района, тоже работает по No-Till, но в отличие от Кириченко полностью отказаться от средств защиты растений пока не решается.

«Первые годы мы тратились значительно на „химию“, сейчас, наверное, в разы меньше. Но пока фон сорняков не снимем, без нее будет сложно», — объяснил фермер.

Семинар сельхозпроизводителей в селе Закладное Романовского района. Ирина Пергаева

Сам Игорь Кириченко свое производство полностью органическим не считает. В земле, которую десятилетиями обильно поливали чем только можно, в любом случае остатки химических препаратов имеются.

Андрей Кудрявцев рассказывает: об органическом земледелии на Алтае говорят много, но находится оно в самом зачаточном состоянии. Между тем перспективы у него есть. Так, импортеры из Китая уже сейчас готовы платить за «чистую» сельхозпродукцию почти вдвое больше. И это существенный стимул.

Алтапресс