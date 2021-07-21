ГОРНЯК22 21.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Стелу «Город трудовой доблести» могут поставить в центре пл. Октября в Барнауле

Горняк22
45 минут Ago

В Барнауле определились с вариантами размещения стелы «Город трудовой доблести». Чиновники представили список из 11 локаций. Теперь это необходимо согласовать с Российским военно-историческим обществом, сообщили в администрации города.

Площадь Октября в Барнауле. Михаил Хаустов

Барнаульцы предложили 23 территории и еще два варианта поступило от МКУ «Архитектура города Барнаула».

14 предлагаемых мест попали под ограничения (наличие инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями использования территорий и т.д.).

В частности, невозможно установить стелу на площади Советов и Сахарова, в парке «Изумрудный» и «Юбилейный», Речном вокзале, Обском бульваре и еще ряде других локаций.

Стела «Город трудовой доблести».1 Стела «Город трудовой доблести». pm.histrf.ru

В список мест, где памятную стелу установить можно, попали следующие территории:

  • пл. Победы,
  • пл. Октября (в центре),
  • зеленая зона в районе букв «БАРНАУЛ» (Малахова — Павловский тракт, два места),
  • въезд в город в сторону ул. Мамонтова,
  • зеленый сквер за пл. Октября,
  • Нагорный парк (два места),
  • площадь у ДК «Трансмаш»,
  • пл. Баварина,
  • Привокзальная площадь (напротив гостиницы «Барнаул»).

Варианты направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки.

Почетное звание

Напомним, почетное звание для российских городов Владимир Путин учредил в 2020 году.

Оно присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Указ о присвоении звания Барнаулу президент подписал 20 мая.

Алтапресс

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