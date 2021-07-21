Алтапресс: Стелу «Город трудовой доблести» могут поставить в центре пл. Октября в Барнауле
В Барнауле определились с вариантами размещения стелы «Город трудовой доблести». Чиновники представили список из 11 локаций. Теперь это необходимо согласовать с Российским военно-историческим обществом, сообщили в администрации города.
Площадь Октября в Барнауле. Михаил Хаустов
Барнаульцы предложили 23 территории и еще два варианта поступило от МКУ «Архитектура города Барнаула».
14 предлагаемых мест попали под ограничения (наличие инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями использования территорий и т.д.).
В частности, невозможно установить стелу на площади Советов и Сахарова, в парке «Изумрудный» и «Юбилейный», Речном вокзале, Обском бульваре и еще ряде других локаций.
Стела «Город трудовой доблести». pm.histrf.ru
В список мест, где памятную стелу установить можно, попали следующие территории:
- пл. Победы,
- пл. Октября (в центре),
- зеленая зона в районе букв «БАРНАУЛ» (Малахова — Павловский тракт, два места),
- въезд в город в сторону ул. Мамонтова,
- зеленый сквер за пл. Октября,
- Нагорный парк (два места),
- площадь у ДК «Трансмаш»,
- пл. Баварина,
- Привокзальная площадь (напротив гостиницы «Барнаул»).
Варианты направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки.
Почетное звание
Напомним, почетное звание для российских городов Владимир Путин учредил в 2020 году.
Оно присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Указ о присвоении звания Барнаулу президент подписал 20 мая.