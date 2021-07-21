Алтапресс: Стелу «Город трудовой доблести» могут поставить в центре пл. Октября в Барнауле

В Барнауле определились с вариантами размещения стелы «Город трудовой доблести». Чиновники представили список из 11 локаций. Теперь это необходимо согласовать с Российским военно-историческим обществом, сообщили в администрации города.

Площадь Октября в Барнауле. Михаил Хаустов

Барнаульцы предложили 23 территории и еще два варианта поступило от МКУ «Архитектура города Барнаула».

14 предлагаемых мест попали под ограничения (наличие инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями использования территорий и т.д.).

В частности, невозможно установить стелу на площади Советов и Сахарова, в парке «Изумрудный» и «Юбилейный», Речном вокзале, Обском бульваре и еще ряде других локаций.

Стела «Город трудовой доблести». pm.histrf.ru

В список мест, где памятную стелу установить можно, попали следующие территории:

пл. Победы,

пл. Октября ( в центре),

в центре), зеленая зона в районе букв «БАРНАУЛ» ( Малахова — Павловский тракт , два места),

Малахова — Павловский тракт два места), въезд в город в сторону ул. Мамонтова,

зеленый сквер за пл. Октября,

Нагорный парк ( два места),

два места), площадь у ДК «Трансмаш»,

пл. Баварина,

Привокзальная площадь ( напротив гостиницы «Барнаул»).

Варианты направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки.

Почетное звание

Напомним, почетное звание для российских городов Владимир Путин учредил в 2020 году.

Оно присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Указ о присвоении звания Барнаулу президент подписал 20 мая.

Алтапресс