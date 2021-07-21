ГОРНЯК22 21.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайском крае за полгода построили жилья в пять раз больше, чем в Республике Алтай

Горняк22
45 минут Ago

Атайкрайстат опубликовал данные о темпах жилищного строительства в Алтайском крае и Республике Алтай. Выяснилось, что данные говорят о существенном увеличении квадратных метров.

Новостройки Барнаула. Строительство. Дмитрий Лямзин.

Строители продолжают реализовывать большие проекты в первую очередь благодаря большим государственным вливаниям в рынок недвижимости и банковским ипотечным программам.

По данным за январь-июнь 2021 года в Алтайском крае построено 5580 новых квартир общей площадью 397,1 тыс. кв метров. Темпы строительства составили 145%.

В Республике Алтай за тот же период было построено 915 квартир общей площадью 79,4 тыс. кв. метров. Но темпы ввода жилья оказались выше — 2,3 раза больше января-июня 2020 года.

Алтапресс

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