Алтапресс: В Алтайском крае за полгода построили жилья в пять раз больше, чем в Республике Алтай
Атайкрайстат опубликовал данные о темпах жилищного строительства в Алтайском крае и Республике Алтай. Выяснилось, что данные говорят о существенном увеличении квадратных метров.
Новостройки Барнаула. Строительство. Дмитрий Лямзин.
Строители продолжают реализовывать большие проекты в первую очередь благодаря большим государственным вливаниям в рынок недвижимости и банковским ипотечным программам.
По данным за январь-июнь 2021 года в Алтайском крае построено 5580 новых квартир общей площадью 397,1 тыс. кв метров. Темпы строительства составили 145%.
В Республике Алтай за тот же период было построено 915 квартир общей площадью 79,4 тыс. кв. метров. Но темпы ввода жилья оказались выше — 2,3 раза больше января-июня 2020 года.